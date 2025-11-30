Zarządcy są zobowiązani do odśnieżania chodników i usuwania lodu z terenu osiedla zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Odśnieżanie chodników to prawny obowiązek zarządcy

Zimowe opady śniegu oznaczają dla zarządców nieruchomości początek intensywnej pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarządca lub właściciel budynku jest zobowiązany do odśnieżania chodników znajdujących się na podległym mu terenie.

Obowiązek ten nie ogranicza się jedynie do chodników i ścieżek. Zarządcy muszą zadbać o bezpieczeństwo całego terenu osiedla

– wyjaśnia Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus zarządzającej nieruchomościami.

Przepisy regulują również kwestię środków stosowanych do posypywania i polewania chodników w celu usunięcia warstwy lodu. Jeżeli zarządca nie zadba o takie oczyszczenie chodnika, by umożliwić bezpieczne poruszanie się mieszkańcom, powinien liczyć się z konsekwencjami.

Śnieg na dachach i sople – ukryte zagrożenie

Szczególnie niebezpieczny jest śnieg znajdujący się na dachach budynków, zwłaszcza mokry i ciężki. Kwestia ta jest szczegółowo uregulowana przez prawo budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. Ustawodawca nakłada na zarządcę obowiązek usunięcia nadmiaru śniegu i regularnej kontroli stanu technicznego zarówno dachu, jak i całego budynku.

Monitoring dachów to nieodzowna czynność w okresie zimowym. Zwisające sople, szczególnie te duże i ciężkie, są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i przedmiotów wokół budynków

– podkreśla Mariusz Łubiński.

Sople tworzą się szczególnie często późną zimą i wczesną wiosną, kiedy w ciągu dnia temperatura jest dodatnia, a nocą znacznie spada. To zjawisko jest dość powszechne i wymaga stałej czujności ze strony zarządców.

Prawo budowlane określa zakres odpowiedzialności

Wszystkie obowiązki zarządcy są regulowane prawem budowlanym. Wedle tych przepisów właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt. Do czynników zewnętrznych zaliczamy między innymi opady, wiatr czy silny wiatr zagrażający ludziom lub mieniu.

Praca zarządcy nieruchomości w okresie zimowym jest bardzo wymagająca. Wszystkie nasze działania mają na celu zarówno podwyższenie komfortu, jak i bezpieczeństwa mieszkańców

– zaznacza prezes firmy Admus.

Kwalifikacje pracowników wykonujących odśnieżanie

Zarządcy muszą pamiętać o zatrudnianiu osób o odpowiednich kwalifikacjach, zwłaszcza jeżeli chodzi o prace na wysokości. Osoby wykonujące prace na dachach powinny legitymować się ważnym zaświadczeniem o braku przeciwskazań do wykonywania takich prac oraz mieć odpowiednie szkolenie.

Na czas wykonywania prac na dachach teren wokół powinien być zabezpieczony poprzez wyznaczenie specjalnej strefy ochronnej. To dodatkowe zabezpieczenie minimalizuje ryzyko wypadku w przypadku spadnięcia śniegu lub sopli.

Zbliża się okres intensywnej pracy dla zarządców nieruchomości. Warto pamiętać, że wszystkie ich działania mają na celu bezpieczeństwo mieszkańców

– podsumowuje Mariusz Łubiński.

