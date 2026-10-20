Co dokładnie zmieni się w podatkach dochodowych od 2027 roku?

Firmy zapłacą więcej. Kogo dotknie wyższy CIT i zmiany w ryczałcie?

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i co to oznacza dla budżetu?

Co dokładnie zmieni się w podatkach dochodowych od 2027 roku?

Najważniejsza zmiana dla większości Polaków dotyczy progów podatkowych w skali PIT. Zgodnie z projektem, pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 tys. zł do 130 tys. zł, przy zachowaniu 12-procentowej stawki. To jednak tylko część prawdy. Rząd wprowadza bowiem zupełnie nowy, pośredni próg.

Osoby, których roczny dochód zmieści się w przedziale od 130 tys. zł do 150 tys. zł, zapłacą 24 proc. podatku. Dopiero dochody powyżej 150 tys. zł będą opodatkowane stawką 32 proc. Projekt rządu Tuska zakłada, że nowe progi podatkowe podniosą pierwszy próg do 130 tys. zł, ale jednocześnie wprowadzą stawkę 24 proc. dla dochodów do 150 tys. zł.

To nie wszystko. Rząd zamierza też sięgnąć głębiej do kieszeni najzamożniejszych Polaków. Danina solidarnościowa, czyli dodatkowy podatek płacony przez osoby zarabiające ponad milion złotych rocznie, wzrośnie z 4 do 5 proc. Jak podaje Ministerstwo Finansów, na podstawie danych za 2024 rok, podwyżka ta dotknie około 39 tysięcy osób w kraju.

Firmy zapłacą więcej. Kogo dotknie wyższy CIT i zmiany w ryczałcie?

Nowelizacja mocno uderzy też w biznes. Rząd planuje podnieść podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) dla największych graczy na rynku. Kolejna ważna zmiana to wyższy CIT dla największych korporacji, których przychody w poprzednim roku przekroczyły 50 mln euro – stawka wzrośnie dla nich z 19 do 22 proc. Z podwyżki wyłączone mają być banki, dla których stawkę CIT podniesiono już wcześniej w ramach osobnej ustawy.

Prawdziwą rewolucję odczują jednak mniejsi przedsiębiorcy, którzy dotychczas korzystali z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rząd drastycznie obniża limit przychodów, który uprawnia do wyboru tej formy opodatkowania – z 2 milionów euro do zaledwie 250 tysięcy euro. Oznacza to, że tysiące firm stracą możliwość rozliczania się na prostszych zasadach i będą musiały przejść na bardziej skomplikowaną księgowość. Co więcej, jeśli przedsiębiorca na ryczałcie w trakcie roku przekroczy 300 tys. euro przychodu, od nadwyżki zapłaci 17-procentowy podatek.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i co to oznacza dla budżetu?

Zgodnie z projektem, wszystkie opisane zmiany w podatkach 2027 mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Choć projekt dostał pozytywną opinię sejmowej komisji, to podczas jej obrad nie brakowało gorącej dyskusji. Opozycja próbowała złagodzić rządowe propozycje. Poseł Ryszard Petru z partii Centrum chciał wprowadzenia automatycznej waloryzacji progów podatkowych o wskaźnik inflacji od 2028 roku. Z kolei poseł Janusz Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości składał poprawki mające na celu zablokowanie podwyżki daniny solidarnościowej, wyższego CIT-u i zmian w ryczałcie. Wszystkie te propozycje zostały jednak odrzucone.

Po co rządowi te zmiany? Jak wyliczyło Ministerstwo Finansów, nowelizacja ma przynieść finansom publicznym dodatkowe 26,5 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat. Większość tej kwoty ma zasilić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, co sugeruje, że pieniądze z wyższych podatków zostaną przeznaczone na finansowanie opieki zdrowotnej.

Rozjazd | SPADAJĄCA GWIAZDA MRÓZ-GORGOŃ, SZARLATANI PODATKOWI, UKRAIŃSKI HOŁD ŻURKA.