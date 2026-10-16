Prezydent podpisał trzy kluczowe ustawy, które rewolucjonizują finansowanie KRUS, zmieniają akcyzę na e-papierosy i wprowadzają ulgi podatkowe dla firm.

Dodatkowy miliard złotych zabezpieczy wypłaty rent wdowich, jednak wzrośnie akcyza na e-papierosy, co uderzy w portfele konsumentów.

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Nawet miliard złotych dodatkowych środków na renty wdowie, podwyżka akcyzy na e-papierosy i zniesienie części sankcji podatkowych dla przedsiębiorców. To najważniejsze skutki trzech ustaw podpisanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta, nowe regulacje dotyczą zarówno finansowania świadczeń wypłacanych przez KRUS, jak i zasad rozliczania podatków. Dla jednych oznaczają zabezpieczenie wypłat, dla innych większe obciążenia lub mniej formalności.

Największe zainteresowanie może wzbudzić decyzja dotycząca renty wdowiej. Okazało się bowiem, że środki zaplanowane na ten cel mogą nie wystarczyć do końca roku. Jednocześnie zmieniają się przepisy ważne dla przedsiębiorców, w tym dotyczące białej listy VAT i cen transferowych.

Miliard złotych na renty wdowie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2026 rok, która umożliwia zwiększenie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego obsługiwanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do KRUS będzie można skierować dodatkowo maksymalnie 1 mld zł z budżetu państwa.

Podczas prac w Sejmie przedstawiciele KRUS alarmowali, że do końca roku może zabraknąć co najmniej 400 mln zł na realizację świadczeń. Problem wynika z trudnej do przewidzenia liczby uprawnionych do renty wdowiej, w tym osób pobierających rolnicze emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy.

Renta wdowia pozwala osobom spełniającym ustawowe warunki łączyć własne świadczenie z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Dodatkowe finansowanie ma zapewnić środki na wypłaty, ale nie oznacza zwiększenia indywidualnych kwot świadczeń ani przyznania nowego dodatku.

Pieniądze mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności budżetowych. Chodzi o środki, których wydatkowanie zostało zablokowane na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych. Dzięki nowelizacji będzie można wykorzystać je do zwiększenia dotacji dla funduszu KRUS.

Akcyza wzrośnie do 50 zł

Kolejna podpisana ustawa zmienia zasady opodatkowania papierosów elektronicznych i urządzeń do waporyzacji. Nowelizacja ma uszczelnić pobór akcyzy, szczególnie w przypadkach, gdy sprzedawcy oferują osobno elementy urządzeń, które po połączeniu tworzą kompletny produkt.

Stawka akcyzy na urządzenia do waporyzacji oraz zestawy części wzrośnie z 40 zł do 50 zł za sztukę. Taką samą kwotę przewidziano jako dodatkową część akcyzy od płynu znajdującego się w jednorazowych papierosach elektronicznych.

Przepisy wprowadzają również nowe kategorie e-papierosów, w tym urządzenia wielorazowe na wymienne wkłady. Same wkłady do takich urządzeń mają zostać wyłączone z akcyzy.

Na tym nie koniec zmian. Od 1 stycznia 2027 roku stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wzrośnie z 1,80 zł do 2,20 zł za mililitr. Wyższe obciążenia mogą znaleźć odzwierciedlenie w cenach detalicznych, choć nie oznacza to automatycznej podwyżki każdego produktu o konkretną kwotę.

Większość nowych regulacji będzie stosowana po upływie trzech miesięcy od wejścia ustawy w życie. Ten czas ma pozwolić przedsiębiorcom dostosować się do obowiązków rejestracyjnych i zasad dotyczących banderol.

Firmy unikną części kar

Trzecia ustawa dotyczy przedsiębiorców i rozliczeń podatkowych. Karol Nawrocki podpisał nowelizację przepisów o PIT i CIT, która znosi dodatkowe sankcje związane z płatnościami na rachunki spoza tzw. białej listy VAT oraz pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Zmiana ma znaczenie przy transakcjach przekraczających 15 tys. zł. Dotychczas zapłata na niewłaściwy rachunek mogła skutkować nie tylko konsekwencjami na gruncie VAT, ale również brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Po nowelizacji ta dodatkowa sankcja w podatku dochodowym zostanie usunięta. Nie oznacza to jednak pełnej bezkarności. Przedsiębiorca nadal może ponosić odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe dostawcy w VAT, a przy pominięciu obowiązkowego split payment pozostaną konsekwencje wynikające z ustawy o VAT.

Ministerstwo Finansów uzasadnia rezygnację z części sankcji uruchomieniem Krajowego Systemu e-Faktur, czyli KSeF.

Mniej biurokracji dla przedsiębiorców

Nowelizacja przynosi także uproszczenia w raportowaniu cen transferowych, czyli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zmieni się między innymi sposób podpisywania informacji TPR.

Dotychczas dokument mogli podpisywać kierownicy jednostek oraz określeni profesjonalni pełnomocnicy. Po zmianach uprawnienie otrzyma każdy pełnomocnik posiadający odpowiednie pełnomocnictwo do elektronicznego podpisywania deklaracji.

Zlikwidowany zostanie również obowiązek składania oświadczenia o rynkowości cen transferowych i zgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym, które było elementem informacji TPR. Mikroprzedsiębiorcy i małe firmy nie będą ponadto musieli wykazywać w tym dokumencie wartości ogólnych wskaźników opisujących ich sytuację finansową.

Przepisy doprecyzują także możliwość dokonywania korekt cen transferowych pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi. Ma to usunąć wątpliwości wynikające z dotychczasowego brzmienia ustawy.

Kto zyska, a kto zapłaci więcej?

Podpisane przez prezydenta ustawy przynoszą różne skutki finansowe. Dla osób pobierających rentę wdowią z KRUS najważniejsze jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy na wypłaty już należnych świadczeń. Przedsiębiorcy skorzystają z ograniczenia części sankcji w PIT i CIT oraz uproszczeń w dokumentacji podatkowej.

Z kolei zmiany dotyczące akcyzy oznaczają wyższe opodatkowanie określonych urządzeń i płynów do e-papierosów. To właśnie w tym obszarze konsumenci mogą odczuć wzrost cen.

Wszystkie trzy ustawy zostały podpisane przez Karola Nawrockiego, ale poszczególne rozwiązania zaczną być stosowane w terminach określonych w nowych przepisach.

KARPACZ 2026 Grzegorz Kołodko