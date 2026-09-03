Renta wdowia, choć zapowiadana jako wsparcie dla seniorów, staje przed nieoczekiwanym wyzwaniem finansowym, zaskakującym nawet dla KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych z powodu nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych.

Odkryj, jak od 2027 roku zmienią się zasady wypłaty i sprawdź, czy Ty również możesz zyskać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie.

Renta wdowia cieszy się większym zainteresowaniem, niż zakładano podczas planowania tegorocznych wydatków. Jak podaje "Fakt", Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 2 września wprowadziła poprawki legislacyjne do projektu nowelizacji, który ma umożliwić przekazanie do 1 mld zł dodatkowej dotacji dla Funduszu emerytalno-rentowego obsługiwanego przez KRUS. Zmiany zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu miały charakter legislacyjny i nie ingerowały w merytoryczny sens projektu.

Problemem jest liczba świadczeniobiorców. Z renty wdowiej mogą korzystać także osoby uprawnione do rolniczych emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, a ich liczba okazała się trudna do dokładnego oszacowania. W planie finansowym Funduszu emerytalno-rentowego na 2026 r. na ten cel zapisano 351,958 mln zł. Teraz okazuje się, że pieniędzy może być za mało. Dyrektor w KRUS Monika Licznerska poinformowała podczas prac komisji, że do końca roku może zabraknąć co najmniej 400 mln zł.

Dodatkowe środki nie oznaczają, że KRUS automatycznie otrzyma cały miliard. Projekt tworzy możliwość zwiększenia dotacji maksymalnie o taką kwotę. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk wyjaśniła, że pieniądze mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności, czyli środków zablokowanych w trybie art. 177 ustawy o finansach publicznych. Resort finansów miał zgromadzone w ten sposób ponad 760 mln zł.

Renta wdowia wzrośnie od 1 stycznia 2027 roku

Problemy z finansowaniem tegorocznych wypłat zbiegają się z ważną zmianą dla samych seniorów. Od 1 stycznia 2027 r. renta wdowia stanie się korzystniejsza, ponieważ wzrośnie część drugiego świadczenia, którą można otrzymywać razem z podstawowym.

Renta wdowia nie jest osobnym dodatkiem do emerytury. Mechanizm pozwala łączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie osoba spełniająca warunki może otrzymywać 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego. Od początku przyszłego roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc.

To oznacza podwyżkę, ale jej wysokość nie będzie jednakowa dla wszystkich. Zależy przede wszystkim od kwoty świadczenia, którego część jest doliczana. Dlatego 400 zł nie jest nowym dodatkiem ani gwarantowaną podwyżką dla każdego emeryta korzystającego z renty wdowiej.

Emerytura 4800 zł i drugie świadczenie 4000 zł. Różnica jest spora

Jak wyliczył "Fakt", dobrze pokazuje to przykład osoby pobierającej 4800 zł brutto emerytury, której drugie świadczenie wynosi 4000 zł brutto. Przy obecnych zasadach 15 proc. z tej drugiej kwoty to 600 zł. Po zwiększeniu udziału do 25 proc. będzie to 1000 zł. Miesięczna różnica wyniesie więc 400 zł brutto.

Przy niższym drugim świadczeniu podwyżka będzie odpowiednio mniejsza, a przy wyższym może być większa, choć przy ustalaniu wypłaty trzeba pamiętać również o ustawowym limicie łącznej wysokości świadczeń w ramach renty wdowiej.

Skalę obecnych wypłat pokazują dane za czerwiec. Przeciętna łączna kwota świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej wyniosła 3949,43 zł, natomiast średnia kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia wynosiła 379,10 zł. Od stycznia zamiast obecnych 15 proc. uprawnieni będą mogli otrzymywać 25 proc. drugiego świadczenia.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]