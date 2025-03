i Autor: Shutterstock, Paweł Dąbrowski/Super Express

Prawo komornicze

Nowe przepisy w Sejmie: Czy minimalna krajowa będzie chronić przed komornikiem?

Koniec z ochroną minimalnej krajowej? Dłużnicy drżą przed nowymi przepisami, które mogą pozwolić komornikom na głębsze sięganie do kieszeni Polaków. Do Sejmu wpłynęła kontrowersyjna petycja, która może wywrócić dotychczasowy system do góry nogami!