Nowe przepisy weszły w życie. Będzie trudniej o kredyt i pożyczkę!

Właśnie wchodzą w życie przepisy z ustawy antylichwiarskiej. W swoim założeniu ma ona chronić Polaków przed nadmiernym zadłużaniem się i zaciąganiem wysokooprocentowanych pożyczek. W praktyce może ona utrudniać zaciąganie wielu pożyczek i kredytów jednocześnie. Nowe regulacje dotyczą m.in. oceny zdolności kredytowej klientów firm pożyczkowych. Teraz jeśli ktoś zwleka ze spłatą jednego zobowiązania powyżej 180 dni, to nie powinien dostać kolejnej pożyczki w żadnej firmie. Nasuwa się na myśl pytanie: ale skąd firma A będzie wiedziała, że jest niespłacany dług w firmie B? Każde zobowiązanie będzie rejestrowane w BIK-u i przed udzieleniem pożyczki firma ma obowiązek sprawdzania klienta w dowolnej bazie kredytowej. Jeśli pomimo wiedzy o nieregulowanym zadłużeniu firma udzieli pożyczki, to z automatu pozbawia siebie prawa do egzekucji sądowej czy sprzedaży długu windykatorowi.

Jest jeszcze jeden haczyk. O tym, że ktoś wziął tak zwaną chwilówkę, dowiedzą się także banki i na tej podstawie będą mogły odrzucić wniosek kredytowy klienta, który ma zobowiązanie w firmie pożyczkowej. Zatem przed zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania, warto dobrze się zastanowić, czy faktycznie tak bardzo potrzebujemyw danej chwili tej gotówki.

