Nowy dodatek emerytalny od marca 2025 roku! Rząd wprowadził podwyżkę

Od 1 marca 2025 roku byli sołtysi mogą liczyć na większe wsparcie finansowe. Dodatek emerytalny, wprowadzony w ramach programu "sołtys plus" w 2023 roku, zostanie zwaloryzowany. Miesięczna kwota świadczenia wzrośnie z 336,36 zł do 354,86 zł, co oznacza podwyżkę o 18,50 zł. To fantastyczna wiadomość na Dzień Sołtysa, który obchodzimy 11 marca.