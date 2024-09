Obowiązkowe wpłaty na komitet rodzicielski? Przepisy są jasne

Czym zajmuje się komitet rodzicielski?

Komitet rodzicielski, inaczej rada rodziców powinien być w każdej szkole. W jego skład wchodzą zwykle trójki klasowe wybierane ma początku roku szkolnego, na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu. Wtedy też zbierane są składki na działalność komitetu rodzicielskiego. Pieniądze ze składek są wydawane na:

1. wycieczki szkolne (środki z funduszu mogą być w tym wypadku przeznaczone na jej dofinansowanie. Dopłata może być przeznaczona np. dla dzieci, których rodzice nie są w stanie samodzielnie sfinansować wycieczki. Nie jest możliwe uzależnienie dopłaty od wcześniejszych wpłat na radę rodziców;

2. nagrody dla uczniów (podobnie jak wyżej środki z funduszu mogą być w tym wypadku przeznaczone na dofinansowanie nagród, ale dopłata nie może być uzależnienia od wcześniejszych wpłat na radę rodziców;

3. imprezy szkolne;

4. zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych

Ile wynosi składka na komitet rodzicielski?

Wysokość składki proponowanej przez radę rodziców różni się w zależności od szkoły. To, ile wyniesie składka na komitet rodzicielski ustalają rodzice na początku każdego roku szkolnego. Najczęściej kwoty nie są wysokie, zwykle wynoszą ok. 50 - 100 zł. Zdarza się też, że składka wynosi znacznie mniej lub więcej np. 250 zł za rok od ucznia. W przypadku, gdy w placówce uczy się rodzeństwo, rodziców obejmuje zniżka.

Komitet rodzicielski - czy wpłata jest obowiązkowa?

Prawo Oświatowe zdecydowanie przesądza, że składki na funkcjonowanie rady i dokonywane przez nią zakupy mają charakter dobrowolny. To rodzic powinien zdecydować, ile wpłaci, ma prawo również odmówić opłacenia składki, nie ponosząc za to odpowiedzialności. Szkoła nie może do niczego zmusić, może jedynie zachęcać, żaden rodzic czy dziecko nie może ponosić jakichkolwiek konsekwencji w związku z odmową, czy też niemożnością wniesienia składki.

