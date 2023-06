Od 1 lipca dostaniesz więcej pieniędzy! Rośnie podstawa wyliczania tego zasiłku

Nowe 300 plus. Wnioski można składać już od 1 lipca

Kwota zasiłku chorobowego zależy od zarobku, podstawa wymiaru zasiłku to średnie wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy jest powiązana ustawowo z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 lipca wzrośnie do 3.600 zł. Podstawa ta nie może być niższa od kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę po jego pomniejszeniu o 13,71 proc. W związku z podwyższeniem płacy minimalnej nowa minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wzrasta od 1 lipca do 3 106,44 zł.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Miesięczny zasiłek chorobowy, uzależniony jest zarobków ubezpieczonego i wynosi:

* 80 proc. podstawy wymiaru, w tym także za okres pobytu w szpitalu,

* 100 proc. podstawy wymiaru, także za czas pobytu w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy wynika:

- z powodu wypadku w drodze do pracy albo z pracy,

- w czasie ciąży,

- ze względu na poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi pobranie komórek, tkanek i narządów.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy można pobierać przez okres 182 dni w przypadku choroby i przez 270 dni w przypadku ciąży albo gruźlicy. Wszystkie dni, w których pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymuje wynagrodzenie za ten okres, są sumowane, nawet jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców jednocześnie.

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe za 33 dni niezdolności do pracy. W przypadku osób po ukończeniu 50 roku życia jest to 14 dni. Odpowiednio od 34. albo od 14. dnia zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

