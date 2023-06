Polacy niedługo dostaną podwyżkę! Pracodawca nie ma wyjścia! To już drugi raz w roku

Gdzie jechać do pracy sezonowej w 2023. To najlepsze kierunki

Minimalne wynagrodzenie 2023 wzrasta

Minimalne wynagrodzenie odgrywa znaczącą rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej, chroni także pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosiło 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł. "W związku z inflacją wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę i trwającą od blisko roku wojną, zdecydowaliśmy o znacznym wzroście minimalnych wynagrodzeń w 2023 r. Od 1 stycznia br. pensje minimalne wzrosły do 3490 zł. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wzrosła z kolei z początkiem roku do 22,80 zł" – mówiła na początku roku minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Płaca minimalna z kolejną podwyżką w 2023 roku

To jednak nie koniec. – Przypominam, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca br., wówczas wyniesie ona już 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym – wylicza szefowa resortu rodziny. Od 1 lipca br. minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast do 23,50 zł. To o 3,80 zł więcej niż w roku poprzednim.

Wstępne wyliczenia wskazują, że również w 2024 roku czekają nas dwie podwyżki płacy minimalnej. Kwoty mają przekroczyć poziom 4000 zł brutto, o czym piszemy więcej w naszym artykule: Gigantyczny wzrost płacy minimalnej! Polacy dostaną aż dwie podwyżki najniższej krajowej.

