Budżet Polski 2024. Gigantyczny wzrost płacy minimalnej i PKB 2024 w górę. Inflacja w dół

„Na dzisiejszej Radzie Ministrów przyjęliśmy propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r.” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Polski. Mateusz Morawiecki podkreślił, że patrząc na wyniki polskiej gospodarki w porównaniu do wyników innych krajów Europy, „nie mamy się czego wstydzić”. Zdaniem Morawieckiego „zbudowaliśmy solidne fundamenty pod mocny wzrost gospodarczy i założyliśmy przyrost wzrostu gospodarczego w przyszłym roku”.

Jak poinformowała na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów minister finansów Magdalena Rzeczkowska, rząd w założeniach do projektu przyszłorocznego budżetu przewiduje, że PKB wzrośnie do 3 proc., a inflacja średnioroczna spadnie do 6,6 proc. Minister przypomniała, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 0,9 proc., zaś w przyszłym roku wzrost gospodarczy ma wynieść 3 proc. Jednocześnie w założeniach do budżetu zapisano, że inflacja średnioroczna spadnie z 12 proc. w 2023 r. do 6,6 proc. średniorocznie w 2024 r.

„Spodziewamy się w związku ze spadającą inflacją niewielkiego złagodzenia polityki monetarnej” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska. „Prognozujemy wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku bieżącym o 11,9 proc., w 2024 – 9,7 proc.” – dodała. W planach jest także podwyższenie płacy minimalnej. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, Rada Ministrów ma czas do 30 września br.

Sonda Czy uważasz, że średnia pensja w Polsce jest wysoka? TAK NIE NIE WIEM

Rada Ministrów proponuje, żeby #minimalnewynagrodzenie wzrosło w 2024 r.: od 1 stycznia 2024 r. do 4242 złod 1 lipca 2024 r. do 4300 zł.Teraz propozycją rządu zajmie się RDS, gdzie najprawdopodniej nie będzie porozumienia. Finalną wysokość poznamy w połowie września.— Oskar Sobolewski 🇵🇱🇪🇺🇺🇦 (@OSobolewski) June 13, 2023