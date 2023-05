Nowa płaca minimalna 2024 powyżej 4000 zł? Pracodawcy:: "3900 zł bierzemy w ciemno"

Podwyżka 500 plus do 800 plus. Jak rodzice mogą się ubiegać o wyższe świadczenie?

Płaca minimalna 2023. Ile wynosi i o ile zostanie podniesiona?

Aktualna wysokość płacy minimalnej w Polsce wynosi 3490 zł brutto - o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku po podwyżce wynosi 22,80 zł.

Kolejna podwyżka płacy minimalnej została zaplanowana przez rząd na 1 lipca 2023 roku. Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna", minimalne wynagrodzenie wzrośnie o kolejne 590 zł w stosunku do roku ubiegłego (19,6 proc.) i wyniesie 3600 zł. Stawka godzinowa zostanie zwiększona do 23,50 zł.

Czy płaca minimalna przebije barierę 4000 złotych w 2024? Opinia ekspertów

Jak przytacza "DGP" dzięki kolejnej podwyżce planowanej na rok 2024 - "Polska może stać się jednym z siedmiu krajów w UE z najwyższą płacą minimalną". W opinii ekspertów z Konfederacji Lewiatan, jeżeli ustawowe mechanizmy kształtowania minimalnego wynagrodzenia nie ulegną zmianie, wówczas w 2024 roku czeka nas kolejna bezprecedensowa podwyżka płacy minimalnej, której wartość może osiągnąć około 4250 zł.

"Zgodnie z obliczeniami ekonomistów na podstawie kryteriów ustawowych, wymagany gwarantowany poziom płacy minimalnej w przyszłym roku wyniesie 4254,40 zł, zaś minimalna stawka godzinowa – 27,80 zł. W stosunku do średniorocznego poziomu płacy minimalnej w 2023 r. oznacza to wzrost aż o blisko 20 proc., czyli o 709,4 zł brutto (...). Oznaczać to będzie, że Polska wejdzie do grona 7 państw UE z najwyższym wynagrodzeniem minimalnym, wyprzedzając już nawet Hiszpanię i zbliżając się do stawki płacy minimalnej bliskiej już 1000 euro" - wylicza Konfederacja Lewiatan cytowana przez "DGP".

