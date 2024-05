i Autor: pixabay.com

Wypłaty ZUS

Nowe terminy wypłaty emerytur z ZUS w maju. Kiedy pieniądze trafią na konta seniorów?

Wszystkie "trzynastki" wypłacane z ZUS trafiły już do seniorów. Kolejne świadczenia emerytalne trafią do emerytów już bez dodatkowych środków, chociaż terminy mogą nieco różnić się od tych standardowych. Kiedy emerytury trafią do seniorów? Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał konkretne daty.