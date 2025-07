Koniec z obowiązkiem zaświadczenia od fiskusa przy sprzedaży majątku

Głównym celem przyjętej przez Senat nowelizacji jest ograniczenie biurokracji, z którą do tej pory musieli mierzyć się Polacy sprzedający majątek otrzymany w spadku lub darowiźnie. Obecnie, aby sfinalizować u notariusza umowę sprzedaży np. odziedziczonego mieszkania, konieczne jest przedstawienie specjalnego zaświadczenia. Dokument ten, wydawany przez naczelnika urzędu skarbowego, potwierdza, że należny podatek został zapłacony, zobowiązanie wygasło lub że nabycie było z niego zwolnione.

Zgodnie z nowymi przepisami, przy sprzedaży lub obciążeniu majątku nabytego od najbliższej rodziny, nie będzie już obowiązku uzyskiwania zaświadczenia z urzędu skarbowego, co znacząco uprości cały proces. Ta kluczowa zmiana w ustawie o podatku od spadków i darowizn oznacza mniej formalności i oszczędność czasu dla obywateli.

Kogo obejmie zwolnienie z podatku i jakie warunki trzeba spełnić?

Uproszczenie w postaci braku konieczności uzyskiwania zaświadczenia dotyczyć będzie osób, które zbywają majątek otrzymany od najbliższych członków rodziny. Jest to tzw. zerowa grupa podatkowa, w której nabycie jest całkowicie zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Jednak, aby móc skorzystać z tego przywileju – a w konsekwencji nie potrzebować zaświadczenia przy sprzedaży – trzeba było wcześniej spełnić określone warunki.

Kluczowym warunkiem, od którego zależy zwolnienie z podatku, jest zgłoszenie nabycia darowizny lub spadku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. W przypadku darowizny termin ten liczy się od dnia powstania obowiązku podatkowego, a przy dziedziczeniu – od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Dodatkowo, w sytuacjach określonych w ustawie, konieczne jest udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych. Tylko dopełnienie tych formalności pozwala na skorzystanie z pełnego zwolnienia i, w świetle nowelizacji, uproszczoną sprzedaż majątku.

Uproszczenia nie tylko przy spadkach. Co nowego w sprawie rent?

Nowelizacja ustawy przynosi ułatwienia nie tylko dla osób sprzedających odziedziczony majątek. Rządowy pakiet deregulacyjny ma również rozwiązać inny biurokratyczny problem, który dotyczy osób otrzymujących i wypłacających rentę ustanowioną prywatnie. Do tej pory każda wypłata świadczenia, która w praktyce odbywa się co miesiąc, wiązała się z koniecznością składania osobnych deklaracji podatkowych przez obie strony transakcji – darczyńcę i obdarowanego.

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość całościowego oszacowania wartości renty, co pozwoli na jednorazowe złożenie deklaracji podatkowej i jednokrotną zapłatę podatku. Oznacza to znaczną oszczędność czasu i uproszczenie formalności, eliminując potrzebę comiesięcznego kontaktu z urzędem skarbowym w tej sprawie.

Jaki jest dalszy los nowelizacji ustawy?

Chociaż nowelizacja została przyjęta przez Senat zdecydowaną większością głosów (83 senatorów było za, nikt się nie sprzeciwił, a 3 wstrzymało się od głosu), to nie koniec drogi legislacyjnej. Senatorowie wprowadzili do ustawy dwie poprawki o charakterze legislacyjnym. Oznacza to, że dokument nie trafia bezpośrednio do podpisu prezydenta.

Zgodnie z procedurą, nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn musi teraz ponownie trafić pod obrady Sejmu, który zajmie się poprawkami Senatu. To od decyzji posłów będzie zależał ostateczny kształt przepisów, które następnie zostaną przekazane prezydentowi. Dopiero po jego podpisie i publikacji w Dzienniku Ustaw nowe, uproszczone zasady wejdą w życie.

