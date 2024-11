Oddali mieszkania za dożywotnią rentę. Czy to się opłaca?

To już dziś! Rząd Tuska zrobił prezent seniorom! Oto, co dostaną za grosze

Dożywotnia renta w zamian za mieszkanie

Rozwiązanie odwróconej hipoteki polega na przeniesieniu prawa do nieruchomości na spółkę, która zobowiązuje się do wypłacania dożywotniej renty, pozostawiając seniorowi możliwość korzystania z mieszkania, ale rezygnując z własności. Senior ma prawo pozostać do końca życia w domu lub mieszkaniu, ale to instytucja finansowa zyskuje prawo do dysponowania nieruchomością po śmierci właściciela. Senior nie będzie więc mógł przekazać nieruchomości w spadku.

Mimo że odwrócona hipoteka funkcjonuje w Polsce od dłuższego czasu, wciąż brakuje odpowiednich regulacji prawnych, co zauważył portal bankier.pl. Umowy opierają się na przepisach takich ustaw jak ustawa o księgach wieczystych, a także na kodeksie cywilnym i postępowania cywilnego. Dodatkowo branża ta bazuje na zestawie dobrych praktyk.

Jakie jest zainteresowanie odwróconą hipoteką?

Z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że największym zainteresowaniem usługa cieszy się wśród osób w wieku 75-80 lat. Z raportu ZFP wynika, że fundusze między 2010 a 2023 rokiem wypłaciły łącznie 34 miliony złotych w ramach odwróconej hipoteki. W zeszłym roku seniorzy otrzymali z tego około 5 milionów złotych. Przeciętna wartość nieruchomości przekazywanych funduszom wynosiła 411,6 tysięcy złotych. Średni rozmiar takich mieszkań to 51,7 metrów kwadratowych, a najwięcej umów podpisano w województwie mazowieckim.

Renta dożywotnia - ile można dostać?

Wysokość renty hipotecznej zależy od wieku i płci seniora (statystycznie mężczyźni żyją krócej niż kobiety) oraz od wartość nieruchomości. Fundusz hipoteczny przez cały czas ponosi koszty utrzymania mieszkania i opłaca czynsz (potrąca go z renty i wpłaca bezpośrednio zarządcy). Fundusz opłaca też ubezpieczenie mieszkania i reguluje podatek od nieruchomości. Renta hipoteczna nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym i co roku podlega waloryzacji. Jak podaje money.pl - miesięczne wypłaty w 2023 roku wynosiły średnio 1033 zł, stanowi to 38,6 proc. przeciętnego dochodu rozporządzalnego w 2023 roku.