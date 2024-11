To już dziś! Rząd Tuska zrobił prezent seniorom! Oto, co dostaną za grosze

Legitymacja emeryta z ZUS. Jakie daje ulgi?

Legitymacja emeryta oferuje liczne korzyści i zniżki. Dzięki aplikacji mObywatel można mieć tę legitymację w wersji elektronicznej – na ekranie smartfona. Jednak ważne pozostają także plastikowe karty wydane przed 1 stycznia 2023 r. Tzw. karta emeryta to dokument tożsamości, dający emerytom i rencistom dostęp do zniżek, korzyści i zwolnień na różne usługi i wydatki. Aby uzyskać kartę, trzeba mieć uznane prawo do świadczeń emerytalnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

mLegitymacja to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej plastikowej karty i ogromne ułatwienie dla seniorów. Dzięki niej nie trzeba już nosić ze sobą plastikowej karty, a wystarczy pokazać telefon. To rozwiązanie jest szczególnie wygodne dla osób starszych, które często zapominają o dokumentach. Dzięki mLegitymacji seniorzy mogą szybko i łatwo potwierdzić swoje uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz skorzystać z licznych ulg i zniżek. Do czego uprawnia legitymacja emeryta i rencisty:

zniżki na przejazdy komunikacją miejską,

zniżki na przejazdy koleją,

zwolnienie z części opłat za rehabilitację,

zniżki w ośrodkach uzdrowiskowych i placówkach kultury,

odliczenie od podatku leków przepisanych przez lekarza na kwotę powyżej 100 zł,

ulga dla seniorów w abonamencie RTV.

Zwolnienie z abonamentu RTV dla seniorów

Osobom, które ukończyły 75 lat, przysługuje zwolnienie z opłat abonamentowych. Dzięki tej regulacji, osoby w podeszłym wieku nie muszą martwić się dodatkowymi kosztami związanymi z posiadaniem odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Jednakże, zwolnienie z opłat abonamentowych to nie tylko przywilej seniorów. Z tej ulgi mogą skorzystać również inne grupy społeczne, takie jak:

Osoby z niepełnosprawnościami: Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, ze znacznym stopniem niepełnosprawności czy też trwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym mogą liczyć na zwolnienie z opłat.

Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, ze znacznym stopniem niepełnosprawności czy też trwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym mogą liczyć na zwolnienie z opłat. Osoby pobierające świadczenia: Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, rentę socjalną czy zasiłek dla opiekuna również są zwolnione z opłat abonamentowych.

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, rentę socjalną czy zasiłek dla opiekuna również są zwolnione z opłat abonamentowych. Osoby o niskich dochodach: Osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych lub korzystające z pomocy społecznej mogą ubiegać się o zwolnienie.

Osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych lub korzystające z pomocy społecznej mogą ubiegać się o zwolnienie. Osoby bezrobotne: Bezrobotni oraz osoby posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego są także uprawnione do zwolnienia z opłat.

Bezrobotni oraz osoby posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego są także uprawnione do zwolnienia z opłat. Osoby niesłyszące i niewidome: Osoby z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu oraz osoby niewidome o bardzo niskiej ostrości wzroku mogą skorzystać z ulgi.

Osoby z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu oraz osoby niewidome o bardzo niskiej ostrości wzroku mogą skorzystać z ulgi. Emeryci i renciści: Osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, której wysokość nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia, również są zwolnione z opłat.

Ważne! Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć odpowiednie wnioski i dołączyć wymagane dokumenty w placówce pocztowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej lub w najbliższym oddziale.

Ulgi przejazdowe dla seniorów w komunikacji miejskiej

Choć korzystanie z bezpłatnych środków transportu miejskiego wydaje się atrakcyjne dla wielu seniorów, nie każdy emeryt może z tego przywileju skorzystać. Kluczowym warunkiem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów jest osiągnięcie określonego wieku.

W większości polskich miast granica wiekowa uprawniająca do darmowych przejazdów wynosi 70 lat. Oznacza to, że osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą swobodnie podróżować autobusami, tramwajami i innymi środkami transportu miejskiego bez konieczności posiadania biletu.

Jak udowodnić swoje prawo do bezpłatnych przejazdów? W przypadku kontroli biletów, seniorzy mogą potwierdzić swoje uprawnienia na dwa sposoby:

Legitymacja emeryta : Posiadanie legitymacji emeryta jest najprostszym sposobem potwierdzenia wieku.

: Posiadanie legitymacji emeryta jest najprostszym sposobem potwierdzenia wieku. Dowód osobisty: Przedstawienie dowodu osobistego, z którego wynika, że osoba ma ukończone 70 lat, również jest wystarczające.

Ulgi dla młodszych emerytów Choć 70 lat to najczęściej spotykana granica wiekowa uprawniająca do darmowych przejazdów, niektóre miasta oferują ulgi cenowe dla osób, które jeszcze nie osiągnęły tego wieku. Warto sprawdzić lokalne przepisy, ponieważ warunki i zakres tych ulg mogą się różnić w zależności od regionu.

Przykładowe rozwiązania w polskich miastach:

Szczecin: Kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat mogą korzystać z 50% zniżki na bilety komunikacji miejskiej.

Kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat mogą korzystać z 50% zniżki na bilety komunikacji miejskiej. Warszawa: Osoby, które ukończyły 65 lat, mogą wykupić specjalny roczny bilet seniora za symboliczną opłatą.

Osoby, które ukończyły 65 lat, mogą wykupić specjalny roczny bilet seniora za symboliczną opłatą. Wrocław, Lublin, Bydgoszcz: W tych miastach granica wieku uprawniająca do darmowych przejazdów wynosi 65 lat.

Darmowa komunikacja miejska to niewątpliwie duże ułatwienie dla seniorów. Jednak, aby móc z niej korzystać, należy spełnić podstawowy warunek – osiągnąć określony wiek. Warto pamiętać, że wiele miast oferuje również ulgi dla młodszych emerytów, dlatego warto zapoznać się z lokalnymi przepisami.

Ulgi w przejazdach PKP

Seniorzy mogą korzystać z atrakcyjnych zniżek na bilety kolejowe w PKP. Osoby, które ukończyły 60 lat, mają prawo do ulgowych cen, co sprawia, że podróże stają się wygodne i przystępne cenowo. Wystarczy dowód osobisty lub mObywatel, by skorzystać z rabatów. Dla starszych pasażerów podróż pociągiem to komfort i swoboda, a także możliwość odkrywania Polski w bezpieczny i ekonomiczny sposób. PKP wspiera seniorów, zapewniając im wygodne warunki i dostępne ceny.

Emeryci i renciści mogą skorzystać z 37 proc. zniżki na dwa jednorazowe przejazdy w roku kalendarzowym w 2 klasie pociągów wszystkich kategorii

Program REGIO Senior to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy ukończyli 60. rok życia. W ramach oferty otrzymujemy 25 proc. zniżki na bilety jednorazowe oraz 10 proc. zniżki na bilety okresowe. Wystarczy okazać dokument tożsamości potwierdzający wiek przy zakupie biletu. Bilety można kupić w kasie, u konduktora, w automacie, przez internet lub w aplikacji mobilnej POLREGIO. Zniżka z programu nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Warto przy tym zaznaczyć, że pełnoletni opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz niewidomych są uprawnieni do 95% zniżki.

W tym roku rząd RP zrobił seniorom prezent z okazji Światowego Dnia Seniora. Każdy, kto skończył 60 lat, może 14 listopada pojechać pociągiem PKP Intercity za symboliczną złotówkę.

Rabaty na samoloty dla seniorów

Choć wielu z nas kojarzy ulgi związane z wiekiem głównie z komunikacją miejską czy koleją, to również w lotnictwie można znaleźć atrakcyjne oferty. Jednym z pionierów w oferowaniu zniżek dla seniorów w Polsce są Polskie Linie Lotnicze LOT. Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą liczyć na rabat nawet do 25 proc. na wybranych trasach, głównie długodystansowych, takich jak loty do Kanady, USA czy Izraela. Warto jednak pamiętać, że pula takich biletów jest ograniczona, a oferta może się zmieniać. Nie tylko duże linie lotnicze pamiętają o swoich starszych klientach. Wizzair i Ryanair również okazjonalnie oferują tańsze bilety dla seniorów, szczególnie w okolicach Dnia Babci i Dziadka.

Oprócz zniżek na bilety, linie lotnicze często oferują seniorom dodatkowe udogodnienia, takie jak:

Wózki inwalidzkie: Na lotnisku i na pokładzie samolotu można skorzystać z wózka, który ułatwi przemieszczanie się.

Na lotnisku i na pokładzie samolotu można skorzystać z wózka, który ułatwi przemieszczanie się. Specjalne miejsca: Na pokładzie samolotu są zarezerwowane miejsca dla osób starszych, które zapewniają większy komfort podczas podróży.

Lotnisko Chopina wprowadziło nowe udogodnienie, które znacznie usprawni seniorom przechodzenie przez kontrolę bezpieczeństwa. Od 20 sierpnia br. osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą bezpłatnie skorzystać z usługi Fast Track. Dzięki temu unikną długich kolejek i szybciej dotrą do strefy odlotów. Jak skorzystać z usługi? Wystarczy okazać dokument potwierdzający wiek przy wejściu na ścieżkę Fast Track. Usługa ta jest dostępna również dla pozostałych pasażerów, ale za dodatkową opłatą w wysokości 45 zł.

Zniżka paszportowa dla seniorów

Dzięki ustawowym ulgom, emeryci i renciści mogą wyrobić paszport znacznie taniej. Opłata za paszport dla emeryta wynosi połowę wartości pełnopłatnej czyli 70 zł. Aby skorzystać ze zniżki, podczas składania wniosku o wydanie paszportu należy okazać dokument potwierdzający prawo do ulgi, np. decyzję o przyznaniu emerytury lub renty.

Ulga na psa dla seniorów

W większości urzędów gminy lub miasta trzeba uiścić roczną opłatę z tytułu posiadania psa. Są jednak osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Wysokość opłaty za psa uchwalana jest przez samorząd: gminę lub radę miasta. W 2024 roku podatek za posiadanie psa może wynosić maksymalnie 173,55 zł rocznie. Z płacenia podatku za psa w 2024 roku zwolnione są osoby:

w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe.

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

z orzeczeniem o dowolnym stopniu niepełnosprawności, jeśli pies jest psem asystującym.

Ważne! Zwolnienie dotyczy jednego psa. Jeśli mamy więcej psów, to za drugiego i każdego kolejnego pobierana jest opłata.

