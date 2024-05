Spis treści

Emerytom, rencistom oraz ich małżonkom, którzy otrzymują zasiłki rodzinne, przysługuje ulga ustawowa – możliwość dwóch przejazdów w ciągu roku z 37-procentowym upustem na bilety II klasy. Aby skorzystać z ulgowych biletów, należy uzyskać zaświadczenie wydawane np. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Uwaga! Podróż w jedną stronę i powrotna to dwa oddzielne przejazdy, a więc i dwa oddzielne bilety.

Ulgi dla seniorów powyżej 60. roku życia wynoszą od 10 do 50 proc., w zależności od oferty, którą przygotował dany przewoźnik.

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) w 2024 r. oferuje seniorom 50 proc. zniżki na bilety jednorazowe i okresowe. Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat. Taka osoba może zakupić bilet jednorazowy lub okresowy imienny z ulgą 50 proc. bez konieczności zakupu legitymacji. Ulgę 50 proc. stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek. Przejazdy na podstawie biletów z taką ulgą mogą odbywać się w dni robocze oraz soboty, niedziele i święta przez 24 godziny na dobę, bez ograniczeń.

W Warszawie seniorzy po 65. roku życia mogą nabyć roczny bilet seniora za 50 zł, który umożliwia korzystanie ze wszystkich linii Szybkiej Kolei Miejskiej. Osoby po 70. roku życia mają jeszcze lepiej – podróżują SKM W ramach aglomeracji warszawskiej bez żadnych opłat.

PKP Intercity dla osób powyżej 60. roku życia ma coś specjalnego – bilet na pociąg dla seniora zapewniający 30 proc. zniżki na podróże kolejowe. Oferta obowiązuje w krajowych pociągach przewoźnika i obejmuje wszystkie ich typy spod znaku Intercity. Zainteresowani mogą kupić bilety ulgowe PKP dla seniorów w kasach biletowych oraz biletomatach, gdzie dostępne są bilety jednorazowe i odcinkowe. Zniżki na bilety jednorazowe lub odcinkowe są ważne z dokumentem imiennym. Wystarczy dowolny dokument tożsamości z fotografią i datą urodzenia. Oferta obejmuje podróże krajowe pociągami TLK, IC, EIC oraz EIP zarówno w I, jak i II klasie; w tym również Strefie Wygody i wagonach sypialnianych. Wystarczy, że podczas nabycia biletu, niezależnie czy w kasie biletowej, u konduktora czy online, wskaże się chęć skorzystania z przysługującej zniżki – obejmuje to zarówno bilet jednorazowy, jak i odcinkowy.

Koleje Mazowieckie proponują 35 proc. zniżki na bilety jednorazowe, strefowe czasowe, okresowe oraz sieciowe.

Pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, mający Kartę Seniora województwa łódzkiego oraz pasażerowie Kolei Śląskich powyżej 65 roku życia mogą jeździć pociągami taniej o 30 proc. (dotyczy to biletów jednorazowych oraz miesięcznych).

W pociągach POLREGIO, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście seniorzy mogą kupić bilety jednorazowe tańsze o 25 proc., a okresowe – tańsze o 10 proc. (zniżka na bilety okresowe nie dotyczy Kolei Dolnośląskich).

Uwaga! Podróżując z biletem ulgowym (lub bez biletu) należy móc dowieść swojego wieku za pomocą dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Ulgi dla emerytów w komunikacji miejskiej

W większości miast w Polsce, aby móc jeździć autobusami, tramwajami i innymi środkami komunikacji miejskiej za darmo, trzeba ukończyć 70 lat. W przypadku kontroli biletów podczas darmowej podróży, seniorzy, którzy spełniają ten wymóg, powinni udowodnić swoje prawo do bezpłatnych przejazdów albo przez pokazanie kontrolerowi legitymacji emeryta (tradycyjnej lub elektronicznej), albo dowodu osobistego. Seniorzy przed siedemdziesiątką mogą jednak podróżować komunikacją miejską taniej. Ulgi cenowe na bilety komunikacyjne mogą się różnić w zależności od miasta, dlatego warto sprawdzać oficjalne strony urzędów miejskich lub miejskich spółek przewozowych w regionie, w którym chcemy skorzystać z ulg. Przykładowo:

w Szczecinie kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat mogą korzystać z 50-proc. zniżki na komunikację miejską;

w Gdańsku i w Gdyni bilet ulgowy kupią emeryci i renciści. Bezpłatne przejazdy dla osób po ukończeniu 70-go roku życia;

w Łodzi bezpłatne przejazdy przysługują osobom od 70. roku życia. Emeryci i renciści mają prawo do biletów ulgowych (50 proc.);

w Warszawie osoby, które osiągnęły 65. rok życia, mogą wykupić specjalny roczny „bilet seniora” za 50 zł, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów;

w Katowicach bezpłatne przejazdy przysługują osobom od 70. roku życia, a emerytom i rencistom po osiągnięciu wielu 60 lat przysługuje zniżka w wysokości 50 proc.;

we Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy można jeździć za darmo od 65 roku życia. Emerytki, których powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat, mają tam 50-procentową zniżkę na przejazdy komunikacją miejską;

w Krakowie bezpłatne przejazdy przysługują osobom od 70. roku życia.

Uwaga! Legitymacja z ZUS upoważnia emerytów do korzystania z tańszych krajowych przejazdów autokarowych w całej Polsce.

Rabaty na przeloty

Wiele linii lotniczych wychodzi naprzeciw potrzebom seniorów, oferując im specjalne zniżki i programy lojalnościowe. Zniżki dla seniorów to powszechna praktyka u wielu przewoźników. Możesz liczyć na obniżenie ceny biletu nawet o 20%! Pamiętaj jednak, że promocje te mogą mieć charakter okresowy, a programy podlegać zmianom. Dokładne informacje na temat aktualnych ofert znajdziesz na stronach internetowych linii lotniczych lub szukając informacji u obsługi klienta.

Loty poza sezonem i w nietypowych terminach

Kolejną opcją na tanie podróżowanie dla seniorów są loty poza sezonem turystycznym lub w mniej popularne dni tygodnia. W ten sposób możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych na jednym bilecie!

Paszport za pół ceny

Planując zagraniczną podróż, warto pamiętać, że emerytom i rencistom przysługuje zniżka 50 proc. na wyrobienie paszportu, czyli koszt z ulgą to 70 zł. Natomiast po ukończeniu 70 roku życia paszport można wyrobić za darmo.

Tańsza rozrywka

W muzeach państwowych emeryt płaci połowę ceny normalnego biletu. Zniżek dla osób na emeryturze (do 25 proc. ceny biletu) udziela większość galerii sztuki, skansenów czy ogrodów botanicznych lub zoologicznych. Aby skorzystać z takich ulg, wystarczy podać w kasie legitymację emeryta-rencisty. Honorowany jest także ostatni odcinek renty lub emerytury. Zniżki dla emerytów oferują także kina i teatry. Tańsze bilety dla osób starszych to już tam normalność. Kina realizują nawet ideę seansu, na który wszystkie bilety będą tańsze. Tradycyjnie korzystają z nich właśnie seniorzy. Z myślą o rozrywce, warto korzystać z klubów seniora, które, niekiedy bardzo prężnie, działają nawet w niewielkich miejscowościach. Typową rozrywką zapewnianą przez te kluby są darmowe spotkania emerytów, mogących przy okazji np. grać w gry planszowe. Dużym zainteresowaniem seniorów cieszą się potańcówki, zwykle przy przebojach z czasów ich młodości. Już niedługo zacznie więc królować disco, rock progresywny, a może nawet punk-rock. Za ten miło spędzony czas nie trzeba płacić dodatkowo, wystarczy uiszczać niewysokie składki członkowskie (niektóre kluby ich nie pobierają), wynoszące zwykle kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie.

Zniżki na wydarzenia sportowe

Imprezy sportowe są tańsze wtedy, gdy kluby dysponują pulą biletów ulgowych dla emerytów po 65. roku życia. Za taki bilet płaci się zwykle połowę ceny. Tańsze bilety w godzinach o mniejszym natężeniu ruchu oferują seniorom także baseny, proponujące zwykle połowę ceny za bilet. Spa, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie często kuszą emerytów tańszymi usługami. Szczególnie gabinety kosmetyczne oferują emerytom tańsze zabiegi upiększające i pielęgnacyjne, a poza tym niedrogi manicure. Promocje dla emerytów mają salony masażu, gabinety kosmetyczne, sale ćwiczeń jogi i szkółki medytacji.

Mniej za wypoczynek i rekreację

Wiele pensjonatów oferuje upusty dla wczasowiczów na emeryturze. Największe obniżki kuszą dopiero po sezonie urlopowym, ale i w sezonie właściciele pensjonatów nie zapominają o swoich statecznych i solidnych klientach. Podobnie zresztą jak biura podróży, które oferują tańsze wczasy dedykowane właśnie seniorom. W domach wczasowych w miejscowościach mających status uzdrowisk emeryci i renciści tradycyjnie mogą liczyć na zniżki, zwykle od 10 do 30 proc. Często jednak takie rabaty dotyczą tylko pobytów poza sezonem turystycznym. Niekiedy trzeba, wybierając, co nam się zamarzy, morze czy góry, dopłacić do ceny pobytu za ogrzewanie, ponieważ np. pod koniec sierpnia w pokojach gościnnych jest już zimno. Obniżki cen są duże, bo wynajmujący wczasowiczom domki i pokoje z łazienką, chcą zarabiać choćby mniej, ale jak najdłużej. Restauracje, kina, bary, sklepy i sklepiki w miejscowościach wypoczynkowych, dążąc do tego samego, obniżają ceny z myślą o seniorach. Oni właśnie na przełomie lata i jesieni przyjeżdżają, aby miło spędzić cząstkę swoich niekończących się wakacji. Wtedy ceny wszystkiego, czego latem nie wykupili turyści, są cięte na połowę, a nawet bardziej zachęcająco obniżane o 70 proc. Nawet wygórowane w sezonie ceny gofrów, naleśników, oscypków czy lodów w obliczu najazdu seniorów topnieją.

