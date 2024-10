Dodatek emerytalny do 527 zł dla właścicieli psa! Jak dostać pieniądze?

Dodatek emerytalny dla właścicieli psów. Komu przysługuje?

Dodatek emerytalny na psa przysługuje tylko niektórym właścicielom psów. Co ciekawe o wypłatę świadczenia mogą się starać właściciele koni - informuje serwis biznes.interia.pl. Wysokość dodatku emerytalnego zależy od wielkości zwierzęcia, ale także od pory roku. Zimą dodatek jest wyższy i co ważne, jest on wypłacany na psa, nie człowieka. Pieniądze dostają właściciele, by zapewnić godne warunki utrzymania czworonogom. Świadczenie dostać mogą tylko zwierzęta, które pracowały w służbach. Taki dodatek emerytalny otrzymać można, gdy zwierzę przekroczy odpowiedni wiek emerytalny. W przypadku psów to 9 lat (15 lat dla koni).

Dodatek emeryckie uzyskać mogą te zwierzęta, które pracowały w:* Policji,

* Straży Granicznej,

* Służbie Ochrony Państwa,

* Straży Pożarnej.

Ile wynosi dodatek emerycki dla właścicieli psów?

Dodatek dla właściciela emerytowanego psa zależy od wielkości zwierzęcia, ale i pory roku. Jeśli pies waży do 20 kg, otrzymuje 7 zł dziennie lub 9 zł (jeśli podniesiono jego normę wyżywienia). W okresie zimowym stawki rosną do 10 zł i 13 zł.

W wypadku większych psów dodatek w okresie letnim wynosi 10-13 zł dziennie, a w sezonie zimowym od 13 do 17 zł. Oznacza to, że duże psy, które dotąd dostawały przynajmniej 310 zł w 31-dniowym miesiącu, w okresie zimowym będą mogły liczyć nawet na 527 zł.

Właściciele emerytowanych czworonogów mogą liczyć nie tylko na dodatek. W każdym przypadku, gdy niezbędna jest opieka weterynaryjna dla emerytowanego czworonożnego pracownika służb, jego opiekun może liczyć na pełny zwrot kosztów.

Ile zwierząt dostaje dodatek emerytalny?

Obecnie świadczenie dostaje kilkuset właścicieli zwierząt. Najwięcej psów-emerytów, które pracowało w Policji. W lipcu 2023 roku wiceminister spraw wewnętrznych podał, że wsparcie wysyłane było do: 154 psów, które pracowały w policji,79 psów po pracy w straży granicznej, 2 psy po Służbie Ochrony Państwa, 4 psy, które pracowały w Straży Pożarnej.

