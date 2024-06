Odrzucenie spadku. W jakich przypadkach skuteczne, w jakich nieskuteczne

To nie Monako to polskie miasto. 600 zł za wynajem miejsca parkingowego

Przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku

Zgodnie z art. 1012 KC, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Przyjęcie spadku bez ograniczeń (przyjęcie proste) oznacza, że można przyjąć więcej długu niż korzyści. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że długi spadkowe nie przewyższą majątku.

Jednak jeśli wiadomo, że długi na pewno przewyższają majątek, to lepszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku, choćby ze względu na zredukowanie obowiązków od strony formalnej.

Jak skutecznie odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi być złożone w określonej formie. Zgodnie z art. 1018 KC,

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym (…) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne (…) Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.

Odrzucenie spadku – kluczowy termin

Zgodnie z art. 1015 KC, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (…) Do zachowania terminu (…) wystarcza złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku (…) jeżeli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zezwolenia sądu, bieg terminu do złożenia oświadczenia ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego w tym przedmiocie.

