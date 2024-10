Ogromne podwyżki płac na Poczcie Polskiej. Dostanie ją niemal co drugi pracownik

Wzrost wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej

Projekt nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) zakłada m.in. "przywrócenie znaczenia wynagrodzenia zasadniczego" - poinformowała w komunikacie Poczta Polska. Założenie to przy obecnych uwarunkowaniach spółki ma oznaczać, według zarządu Poczty, "realny wzrost wynagrodzenia dla 31 proc. pracowników". Z kolei urynkowienie wewnętrznego modelu wyceny stanowisk ma mieć wpływ na wzrost wynagrodzeń kolejnych ok. 43 proc. zatrudnionych. W zaprezentowanym związkom zawodowym modelu siatki wynagrodzeń zasadniczych przyjęto, że "minimalne wynagrodzenie zasadnicze ukształtuje się na poziomie płacy minimalnej". Wyjaśnił, że obowiązujący dziś system wynagradzania zakładał funkcjonowanie mechanizmu, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie zasadnicze w spółce było mniejsze od ustawowej płacy minimalnej.

"Jest to kluczowa zmiana, gdyż pozwala Poczcie Polskiej wprost wywiązać się z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzenia minimalnego. (...) Zgodność z przepisami uzyskiwano głównie poprzez uwzględnianie do wyliczeń kwoty premii regulaminowej" - napisano w komunikacie.

Poczta Polska. Nowoczesny system płac

W przedłożonej propozycji odchodzi się od mechanizmów premiujących niemal wyłącznie pracowników z długim stażem pracy. W zamian założono m.in. przywrócenie znaczenia premii jako elementu motywacyjnego" - napisano.

Cytowana w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej ds. zasobów ludzkich Joanna Drozd oceniła, że zarówno zarząd, jak i strona społeczna zgadzają, że Poczta Polska zasługuje na nowoczesny system płac, który pozwoli zadbać o interesy wszystkich grup pracowniczych, zatrzymać w organizacji cenionych i doświadczonych pracowników oraz zachęcić nowych do podjęcia pracy w spółce.

Przedłożone rozwiązanie zakłada wykorzystanie 50 proc. budżetu premiowego na zwiększenie budżetu wynagrodzeń zasadniczych w nowej siatce płac. Pozostała jego część zostanie przeznaczona na premię, która będzie powiązana z wynikami Poczty Polskiej. Zakładana jest również zmiana obowiązujących tabel stanowiskowych oraz taryfikatora.- "Zmianie uległa również liczba stanowisk, która została znacząco ograniczona w stosunku do obecnej" - napisano.

Dobrowolne odejścia z Poczty Polskiej

O wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy poinformował w 14 sierpnia br. prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz. W sierpniu br. Mikosz zaproponował też uruchomienie programu dobrowolnych odejść oraz przedstawił plan transformacji Poczty Polskiej. Zakłada on m.in. stworzenie Centrum Usług Wspólnych IT oraz dostosowanie placówek pocztowych do potrzeb klientów. Zapowiedziano, że w miejscach odległych od miast poczta stanie się Centrum Obsługi Obywatela, w którym będzie można odebrać przesyłkę, emeryturę, ale też np. paszport lub inne dokumenty oraz kupić książki i zeszyty do szkoły.

