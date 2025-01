Ogromne zainteresowanie nowym świadczeniem. Lawina wniosków do ZUS

Wielka strata dla posiadaczy pieców gazowych i olejowych. To może skończyć się w sądzie

Już można składać wnioski o rentę wdowią

Od środy 1 stycznia można składać przez internet wypełnione formularze do ZUS-u o wypłatę renty wdowiej , a od czwartku można składać również osobiście. Jak ustalił "Fakt", według stanu na czwartek na godz. 10, do zakładu złożono ponad 700 wniosków. Rentę wdowią będzie wypłacał też KRUS i zakłady emerytalne służb mundurowych. Wnioski o nowe świadczenie można składać od 1 stycznia, a pierwsze wypłaty ruszą od 1 lipca.

Renta wdowia - komu przysługuje nowe świadczenie?

Renta wdowia zostanie przyznana tym osobom, które łącznie spełnią następujące warunki:

* ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni),

* do dnia śmierci małżonka (lub małżonki) pozostawały we wspólności małżeńskiej,

* nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym kobieta ukończyła 55 lat, a mężczyzna 60 lat,

* nie są obecnie w związku małżeńskim.

ZUS podkreśla, że zanim wdowa lub wdowiec złoży wniosek o rentę rodzinną, powinien mieć ustalone prawo do dwóch świadczeń – emerytury i renty rodzinnej. Jeśli więc pobierał jedno z nich, a nie miał ustalonego prawa do drugiego – najpierw musi o to wystąpić. W przeciwnym razie, decyzja o przyznaniu wdowiej renty będzie odmowna.

Ile wynosi renta wdowia?

Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Seniorzy mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia, czy odwrotnie. Od 2027 r. udział drugiego świadczenia wyniesie 25 proc.

Jaki wniosek o rentę wdowią?

Na stronie ZUS został opublikowany wniosek ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną [link do wniosku]. Wzór wniosku jest dostępny również w każdej placówce ZUS.

Chcesz złożyć wniosek o tzw. rentę wdowią❓Formularz o symbolu ERWD jest na PUE ZUS/eZUS i naszej stronie⤵️https://t.co/FETF4wZyeF📢 Ważne➡️ Nie musisz spieszyć się z wnioskiem. Wypłatę łączonych świadczeń otrzymasz najwcześniej od lipca. Pod warunkiem, że złożysz wniosek do… pic.twitter.com/CHPHoBSbao— ZUS (@zus_pl) January 2, 2025