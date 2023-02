Olbrzymi skok bezrobocia. Są nowe dane GUS

Coraz więcej ludzi bez pracy

"W urzędach pracy w styczniu br. zarejestrowano 131,5 tys. nowych bezrobotnych, tj. więcej niż przed miesiącem (o 16,4 proc.) i przed rokiem (o 14,9 proc.)" - napisano. W końcu stycznia 159 pracodawców zadeklarowało zwolnienie 14,9 tys. pracowników, w tym 3,4 tys. osób z sektora publicznego.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kw. 2022 r. wyniosła w Polsce 2,9 proc., tak jak w III kw. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w IV kw. 2022 r. 58,2 proc., wobec 57,8 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,5 proc. wobec 56,1 proc. w III kw.

Ekonomiści jednak uspokajają, że rynek pracy jest stabilny.

Mariusz Zielonka ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan stwierdza, że najnowsze dane GUS - te o stopie bezrobocia oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu pokazują, że nie ma spowolnienia na rynku pracy. Zatrudnienie nadal rośnie, w mozolnym tempie, ale rośnie. Bezrobocie jeśli wzrasta to nadal są to przedziały nie budzące obaw.

Rosną również wynagrodzenia i to w tempie dwucyfrowym, a pracodawcy w większości przynajmniej na razie deklarują utrzymanie zatrudnienia- zaznacza ekspert i dodaje, że trzeba brać pod uwagę jeszcze ukryte bezrobocie, tj. osoby tracące pracę, które nie zgłaszają się do urzędów pracy. Tak zapewne dzieje się w przypadku uchodźców z Ukrainy.

Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego prognozuje, spowolnienie gospodarcze przełoży się na wzrost bezrobocia do końca roku do ok. 5,8 proc.

Spowolnienie gospodarcze wpłynie na wstrzymanie rekrutacji oraz zmniejszenie skali podwyżek. Pracodawcy będą starali się utrzymać zatrudnienie, zwolnienia traktując jako ostateczność. W styczniu liczba nowych ofert pracy wzrosła z 68,3 do 92 tys. pic.twitter.com/5wLl9mYof2— Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) February 23, 2023