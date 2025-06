Orlen wprowadzi promocję na paliwo na wakacje 2025. Potwierdził to prezes koncernu

Orlen od kilku lat ogłasza rabat na paliwo w wakacje, z którego mogą skorzystać klienci zarejestrowani w programie lojalnościowym VITAY. Jak powiedział w rozmowie z "Super Expressem" prezes PKN ORLEN Ireneusz Fąfara promocja będzie kontynuowana także w tym roku.

- Obniżamy cenę paliwa na wakacje. Wprowadzamy specjalną promocję w aplikacji VITAY, dzięki której taniej będzie można wyjechać na wczasy. Litr zatankowanego paliwa będzie tańszy nawet o 40 groszy. To realne oszczędności w portfelach Polaków, na które możemy sobie pozwolić, bo uporządkowaliśmy sytuację w ORLENIE. Efekty naszych działań widać nie tylko w tańszym paliwie, ale też na wielkim placu budowy, którym za sprawą ORLENU stała się polska energetyka i w rekordowej wycenie ORLENu na giełdzie - mówi w rozmowie z „Super Expressem” prezes ORLEN Ireneusz Fąfara.

Kiedy startuje promocja na Orlenie i ile można oszczędzić?

Promocja na paliwo na Orlenie będzie obowiązywać od najbliższego piątku (27 czerwca 2025 roku) od godziny 00:01. Promocja zakończy się wraz z wakacjami, 31 sierpnia 2025 roku o godzinie 23:59. Promocyjne tankowanie będzie można wykonać jedynie w piątki, soboty, lub niedzielę.

Do ich kont posiadaczy aplikacji VITAY zostanie przypisanych łącznie dziesięć kuponów na promocyjne paliwo - z czego pierwsze pięć będzie można wykorzystać od 27 czerwca do 31 sierpnia, a drugie pięć w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Ile wyniesie rabat na paliwo na Orlenie i ile litrów można zatankować maksymalnie?

Aby skorzystać z promocji należy przed zakupem aktywować kupon w aplikacji VITAY. Standardowo kupon uprawnia to zatankowania maksymalnie 50 litrów paliwa z rabatem wynoszącym 25 groszy na każdym zatankowanym litrze.

Rabat będzie można podnieść nawet do 40 groszy za litr, jeśli przy okazji tankowania klient zrobi zakupy na stacji korzystając z oferty za przynajmniej 5 zł.

Promocja obejmuje wszystkie benzyny, oraz oleje napędowe (do silników diesla) EFECTA i VERVA. Gaz LPG nie jest objęty rabatem.

