Oszustwo “na Biedronkę”. Przestępcy wysyłają smsy informujące o wygranej

Oszustwo na Biedronkę - na czym polega?

Oszustwo "na Biedronkę" to kolejna zasadzka przed którą ostrzegają eksperci od cyberbezpieczeństwa. Tym razem przestępcy wykorzystują akcję Biedronki „Gang Bystrzaków”. Wysyłają wiadomości SMS podszywające się pod sieć. Jak wskazuje Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa PREBYTES, oszuści wysyłają wiadomości SMS informujące imiennie, że otrzymujemy nagrodę w wysokości 150 zł przekazaną na kartę Moja Biedronka. Pieniądze można odebrać na stronie, do której prowadzi link znajdujący się wiadomości SMS. Nadawcą wiadomości jest Biedronka, nie ma żadnego numeru telefonu – podaje portalspozywczy.pl.

- Nazwa nadawcy została w tym przypadku sfałszowana i jest to częsta praktyka stosowana przez oszustów, którzy w ten sposób starają się podnieść wiarygodność swoich wiadomości - wskazuje Zespół PREBYTES. Strona, na którą kieruje link została przygotowana na wzór oryginalnej strony Gangu Bystrzaków. Zamieszczona tam jest informacja, że jesteśmy jedną ze 100 osób, którym Biedronka w zamian za wzięcie udziału w akcji przyznaje nagrodę w wysokości 150 zł. Środki będą do wykorzystania w sklepach Biedronka na terenie kraju. Akcja trwa do 31 stycznia 2023 roku, a sam odbiór nagrody jest możliwy tylko przez 24 godziny od otrzymania wiadomości SMS.

Oszustwo na Biedronkę - możesz stracić pieniądze z konta

Po kliknięciu w przycisk "Odbierz" musimy zostać zweryfikowani. Weryfikacja polega na wykonaniu przelewu w kwocie 1 zł z naszego konta bankowego. Przechodząc do dalszego etapu wyświetlona zostaje strona łudząco przypominająca serwis płatniczy PayU. Decydując się na płatność poprzez "Przelew on-line" wyświetlona zostaje lista banków, z której wybieramy naszą bankowość .Następnie zostaje wyświetlony panel logowania do naszego banku. Jeśli wprowadzimy swoje dane logowania na stronie trafią one do oszustów, którzy w kolejnych etapach mogą wyłudzić od nas kolejne informacje, w tym kody SMS do logowania oraz autoryzacji przelewów. Jeśli w początkowym etapie zdecydujemy się zweryfikować za pomocą karty płatniczej to oszuści dają nam taką możliwość. W formularzu należy wprowadzić numer karty, kod CVV oraz datę ważności. Dane te pozwolą oszustom na dokonanie za pomocą naszej karty np. płatności w internecie - ostrzega PREBYTES.

Jak uchronić się przed oszustwem na Biedronkę?

Nie klikajmy w linki przychodzące w wiadomościach SMS. Oszuści często wraz z informacją o wygranej, zaległej płatności, czy też blokadzie konta przesyłają link do złośliwej strony. Pamiętajmy, żeby podczas logowania do bankowości, poczty email, czy też innych serwisów weryfikować poprawność adresu strony, na której wprowadzamy swoje dane - przypominają eksperci PREBYTES SIRT.

