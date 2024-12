i Autor: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Gdzie wyrobić paszport na Podkarpaciu?

Paszport zamiast dowodu. Ważne zmiany przy wjeździe do turystycznego raju

Od 1 stycznia Polacy, którzy będą chcieli wjechać do Tunezji, będą musieli okazać paszport. Kończy to okres podróży do kraju uwielbianego przez turystów na dowód osobisty, który obowiązywał od sierpnia - pisze serwis dziennik.pl.