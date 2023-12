Paweł Wojciechowski w "Pieniądze to nie wszystko"

Wypłata 800 plus. Nie będzie to 1 stycznia

"Pieniądze to nie wszystko"

Najnowszy odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko". Prof. Paweł Wojciechowski, ekonomista, były minister finansów będzie gościem czwartkowego programu "Pieniądze to nie wszystko". Hubert Biskupski zapyta prof. Wojciechowskiego przede wszystkim o to, czy kryzys uderzy w Polskę, ale i o ekonomiczne sprawy bieżące. Zbliżamy się do końca roku, wiec nadchodzi czas na podsumowania mijającego roku i prognozy na nadchodzący rok. Program "Pieniądze to nie wszystko" emitowany będzie w czwartek 7 grudnia 2023 roku o godz. 11 na kanale Super Expressu na You Tube.

"Pieniądze to nie wszystko" to informacyjno-publicystyczny program o tematyce gospodarczej. Prowadzącym program jest Hubert Biskupski.

