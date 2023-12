Jest decyzja RPP. Co się stanie z kredytem? Wyliczenia

Wypłata 800 plus. Nie będzie to 1 stycznia

Stopy procentowe zamrożone. Co z ratami kredytów?

Przypomnijmy, że gremium to listopadową przerwę w cięciu stóp tłumaczyło niepewnością dotyczącą polityki fiskalnej i gospodarczej przyszłego rządu. W tym obszarze wciąż nic się nie zmieniło. Dalej nie mamy gabinetu, który może pochwalić się większością w parlamencie. Tym bardziej trudno wskazać jakie zmiany w gospodarce i podatkach nas czekają. Tymczasem kluczową dla decyzji RPP jest inflacja. Jak juz wspominał szef polskiego banku centralnego, na listopadowej konferencji prasowej, istnieje duża niepewność zwłaszcza co do przedłużenia tzw. tarcz antyinflacyjnych. Chodzi tu m.in. o przywrócenie VAT na żywność, cen prądu, gazu. Dodatkowo sytuację kompikują wydarzenia na Bliskim Wschodzie i wojna w Ukrainie. To wszystko może przełożyć się na wzrost tempa cen.

Jednakże zamrożenie stóp procentowych do wiosny nie oznacza, że kredytobiorcy będą stratni. Jak wylicza Jarosław Sadowski główny analityk Expander, raty kredytów hipotecznych jednak i tak spadną ponieważ zarówno 3 miesiące temu jak i 6 miesięcy temu (taka jest zwykle częstotliwość aktualizacji oprocentowania) stawki WIBOR były zdecydowanie wyższe niż obecnie. Stawka WIBOR 3M spadła w ciągu 3 miesięcy z 6,67% do 5,84%. W przypadku kredytu na 300 tys. zł na 30 lat, udzielonego w listopadzie 2020 r. rata spadnie z 2 341 zł do 2 177 zł - mówi Sadowski z Expandera.

Jak dodaje, w przypadku kredytu opartego o WIBOR 6M, spadek tej stawki w ciągu 6 miesięcy to 6,95% do 5,82%. To obniży ratę z 2 401 zł do 2 177 zł (to przypadek, że wysokość rat w obu przypadkach wynosi 2 177 zł, poziom oprocentowania jest nieco niższy, ale obecne zadłużenie nieco wyższe).

Zdaniem głównego analityka, jeszcze miesiąc temu spodziewano się dalszych obniżek stóp procentowych.

"Dlatego stawki WIBOR były niższe niż obecnie. Ci, którzy mieli aktualizację oprocentowania miesiąc temu mieli trochę szczęścia. Ich raty spadły bowiem do poziomu niższego o 39 zł (dla WIBOR 3M) lub O 52 zł (dla WIBOR 6M) w porównaniu do osób, które teraz mają taką aktualizację. Oczywiście ta korzyść będzie działała tylko do kolejnej aktualizacji. Niestety mimo obniżki raty wciąż będą zdecydowanie wyższe niż w początkowym okresie spłaty. Pierwsza rata kredytu opartego o WIBOR 3M wynosiła bowiem 1 174 zł, a tego opartego o WIBOR 6M 1 179 zł. W obu przypadkach rata jest więc o około 1000 zł wyższa niż na początku"- ocenia Sadowski.

Raty już spadły o 10-15 procent

Bartosz Turek główny analityk HRE Investment Trust wylicza, że od szczytu z listopada 2022 roku rata przeciętnego kredytu powinna spaść łącznie o około 10-15 procent. Większość posiadaczy „złotowych hipotek” już taką ulgę widzi w domowym budżecie, a niemal cała reszta niedługo do tego grona dołączy.

Jak prognozuje Turek, po pauzie w luzowaniu monetarnym, już na wiosnę koszt pieniądza w Polsce może dalej spadać.

-W efekcie na koniec 2024 roku podstawowa stopa procentowa może wynosić około 4,25-4,5%. Ale to nie koniec, bo w 2025 roku spodziewany jest dalszy ruch w dół. Dodajmy wiec, że dziś stopa referencyjna to 5,75%. Z punktu widzenia osób zadłużonych oznacza to, że raty kredytów hipotecznych w perspektywie dwóch lat spaść mogą jeszcze o ponad 15%- ocenia analityk.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.