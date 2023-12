Pomimo inflacji rodzice nie oszczędzają na dzieciach. Co Mikołaj przyniesie dzieciom?

Z ostatnich, listopadowych danych wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. wzrosły rdr o 6,5 proc. Ceny w porównaniu z październikiem podskoczyły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. To głównie efekt 8,8-proc. powyborczego wystrzału cen paliw. W ocenie Bartosza Sawickiego analityka Cinkciarz.pl, "rynkowe prognozy jednogłośnie zakładają, że stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie 5,75 proc.".

Podczas listopadowej konferencji prasowej szef polskiego banku centralnego podkreślał słowo "niepewność", w kontekście tego jakie decyzje podejmie rząd Tuska co do tarcz antyinflacyjnych, transferów społecznych, które niewątpliwie będą miały bezpośrednie przełożenie na inflację czyli tempo wzrostu cen.

Zdaniem Jana Wojtczaka, eksperta kredytowego Lendi, w listopadzie 2023 r. inflacja CPI r/r wyniosła 6,5 % wobec oczekiwanych przez Ekonomistów 6,6-6,7 %. W ich ocenie doszliśmy do końca cyklu tzw. szybkich spadków inflacji, dalsze jej obniżanie będzie długofalowym i mozolnym procesem wymagającym wytężonych działań.

-Pamiętajmy, że inflacja na poziomie 6-7 % to wciąż bardzo daleko od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc - wyjaśnia Wojtczak.

Polskiej gospodarce nie pomaga również niemiecka recesja, konflikt na Bliskim Wschodzie, który ma również przełożenie na światowe ceny ropy. Nie wiadomo również jak będzie rozwijał się konflikt na Ukrainie. Wobec tak, licznych znaków zapytania należy spodziewać się utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

"Gdyby nie wybory i konflikt na Bliskim Wschodzie stopy prawdopodobnie by spadły"-mówił Glapiński podczas konferencji prasowej. Nie wiadomo również czy koalicja nie będzie chciała próbować odwołać samego prezesa NBP Adama Glapińskiego, które może doprowadzić do zawirowań na rynku finansowym.

Według Wojtczaka z Lendi, wszystko zatem wskazuje na to, iż mamy obecnie do czynienia ze stabilizacją stóp procentowych na bieżącym poziomie przez najbliższe kilka miesięcy, najprawdopodobniej do następnej projekcji inflacyjnej, która zostanie opublikowana przez Narodowy Bank Polski w marcu 2024 r. Dlatego na najbliższym posiedzeniu 5-6.12.2024 r. stopy z dużym prawdopodobieństwem zostaną utrzymane na bieżącym poziomie.

-Ważne, że z przekazów medialnych taki pogląd podziela większość członków RPP a wiemy, że w przeszłości z tą jednością w ocenie sytuacji było dość trudno. Zgodność w tym zakresie panuje również wśród ekonomistów i obserwatorów rynku. Można się spodziewać, że w nowej projekcji znajdą odzwierciedlenie gospodarcze i fiskalne decyzje nowego rządu, dzięki którym Radzie będzie łatwiej podejmować decyzje-mówi ekspert z Lendi.

Jak drogie są obecnie kredyty?

Jak podaje ekspert kredytowy z Lendi, na rynku kredytów hipotecznych, po szybkich reakcjach WIBORU na wynik wyborów i wspomniane obniżki stóp we wrześniu i październiku, WIBOR 3M i WIBOR 6M (które są składową zmiennego %) zdążył już odrobić i dzisiaj wynosi odpowiednio 5,83 % i 5,82 % tj. wyżej od stopy referencyjnej (stan na dzień 29.11.2023) wobec ok 5,55 % po wyborach tj. 16.10.2023 r.

-Kontrakty FRA (Forward Rate Agreement oznacza w skrócie pewną stopę procentową w przyszłości i służą one do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej) wynoszą obecnie na 3M i 6M 5,8 % i są prognostykiem na przyszłość w ujęciu krótkoterminowym. Przytoczone wskaźniki zatem również wskazują na prognozę braku obniżek stóp procentowych w najbliższych czasie-mówi ekspert Lendi.

Według informacji Lendi, na rynku trwa również trend wzrostu średniej ceny marży dla kredytów opartych o zmienną stopę procentową oraz 5-letnich stawek oprocentowania stałego (np. od 27 listopada br. PKO BP tj. największy bank w Polsce, podwyższył marże od 12 do 25 bp. w zależności od wysokości kwoty kredytu (średnio o ok. 15 bp.) dla kredytów pożyczek w ramach oferty Pakiet WKH oraz oferty standardowej).

