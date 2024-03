Pestycydy w Lidlu i Biedronce. Gdzie jest ich więcej?

Fundacja Pro Test przekazała, że analiza została przeprowadzona w akredytowanym laboratorium. Zarówno pomidory z Lidla, jak i Biedronki pochodziły z polskich upraw. Przed ujawnieniem zwycięzcy, warto zapoznać się z wynikami. W jednej próbce wykryto pozostałości jednego pestycydu - fluopyramu, zaś w drugiej aż trzech: cyjanotraniliprolu, pirymetanilu i jonu bromkowego. Warto jednak zaznaczyć, że obecność jonu bromkowego może być naturalna dla badanych roślin. Fluopyram to środek przeciw pleśni i grzybom, cyjanotraniliprol to środek przeciw szkodnikom, a pirymetanil to fungicyd.

Dyskontem, który zaoferował pomidory malinowe z mniejszą ilością pestycydów, okazała się ponownie Biedronka. Pro Test podkreśla, że ilości wszystkich wykrytych pestycydów mieszczą się w normach prawnych. Lidl zareagował na te wyniki, podkreślając, że wyniki te są zgodne z prawem, a porównywane pomidory niemal dorównują produktowi ekologicznemu.

Jednak Lidl zaznaczył, że suma wszystkich trzech wykrytych pestycydów nie przekroczyła 6% dopuszczonych limitów prawnych, podczas gdy w produkcie konkurencji wynik ten dla pojedynczej substancji był 2,6 razy większy (14,8%). W celu uspokojenia zmartwionych klientów, warto podkreślić, że obecność pestycydów w warzywach i owocach nie jest zjawiskiem nowym. Takie produkty można nabyć nie tylko w dużych sieciach handlowych, ale również na bazarkach. Inspekcja Sanitarna przeprowadziła badania, które wykazały, że najwięcej pozostałości pestycydów znajduje się w papryce, jarmużu, pomidorach, selera i szpinaku. Jeśli chodzi o owoce, na czarnej liście znalazły się winogrona i truskawki.

