Jak Ryszard Petru chce pracować w Wigilię? Obsługa kasowa w pierwszej kolejności

- Na pewno nie będę najlepszy ze wszystkich, ale mam nadzieję, że sobie poradzę (…) Cala procedura całego dnia pracy na kasie. Z tym sprzętem, jaki będzie w danym momencie do dyspozycji (…) to jest pokazanie, że praca jest ważna, że w ten sposób tworzy się dochód narodowy i to w całym kontekście dyskusji o wolnej Wigilii w przyszłym roku w zamian za dzień handlowy w dodatkową niedzielę – zadeklarował Ryszard Petru w programie „Graffiti”.

Wolna wigilia w Sejmie

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w sprawie Wigilii wolnej od pracy. Jedna ze zmian przewiduje, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele. Zmiany zaczną obowiązywać od przyszłego roku.

Senat wniósł do noweli dwie poprawki. Pierwsza ma charakter legislacyjny. Druga zakłada, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele, ale handlowe będą trzy. Uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych.

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. Na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.

W senackiej debacie ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że wolna Wigilia łączy ponad podziałami przede wszystkim polskie społeczeństwo. Wskazała, że wielu przedsiębiorców i tak skraca godziny pracy w tym dniu. Poprawkę, którą w głosowaniu wniósł Senat, określiła jako "dobry przykład kompromisu".

