Pieniądze do wzięcia z ZUS. Wielu Polaków o tym nie wie

Po śmierci osoby ubezpieczonej istnieje możliwość wypłacenia środków zgromadzonych przez nią w ramach OFE czy subkonta ZUS. Jak informuje portal wyborcza.biz "obecnie ok. 2 mln Polaków nadal oszczędza w OFE ale pieniądze w funduszach ma więcej obywateli. Dokładnie 15,8 mln Polaków".

Co istotne, pieniądze zgromadzone na subkoncie są waloryzowane każdego roku. Wskaźnik tegorocznej waloryzacji wyniósł 9,2 proc.

Jak uzyskać pieniądze po śmierci ubezpieczonego?

"W ubiegłym roku ZUS wypłacił pieniądze po zmarłych ponad 45 tys. Polakom. Łącznie było to ponad 700 mln zł" – informuje portal wyborcza.biz podkreślając, że niektóre osoby dostają nawet od 30 do 40 tys. zł. Osoba posiadająca subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość wskazania osób upoważnionych do zgromadzonych środków.

"Podział środków na subkoncie będzie dokonywany w oparciu o złożone przez ubezpieczonego oświadczenie i wskazanie, na podstawie wniosku, osoby uprawnionej do tych środków. Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku - wchodzą w skład spadku" – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych cytowany przez portal money.pl.

