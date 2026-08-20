GIS ostrzega. Słynny ser wycofany ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny, działając błyskawicznie, opublikował 19 sierpnia 2026 roku publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności. Powodem jest wykrycie niebezpiecznej bakterii Listeria monocytogenes w jednej z partii sera. Informacja o zagrożeniu dotarła do Państwowej Inspekcji Sanitarnej od firmy Carrefour Polska, która jako dystrybutor podjęła natychmiastowe kroki.

Spożycie żywności skażonej bakteriami Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy – choroby, która w łagodnej formie objawia się gorączką, bólami mięśni, bólami głowy, nudnościami i biegunką, ale w przypadku osób z obniżoną odpornością, kobiet w ciąży, noworodków i osób starszych może mieć znacznie poważniejszy przebieg, włączając w to sepsę czy zapalenie opon mózgowych.

Ważny komunikat! Jaki produkt jest skażony?

Alarm dotyczy konkretnej partii produktu, który mógł trafić na stoły konsumentów w całym kraju. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z danymi, aby upewnić się, czy posiadany przez Państwa produkt nie jest objęty wycofaniem:

Nazwa produktu : SER GAŁKA Z ZAKOPANEGO 280g

: SER GAŁKA Z ZAKOPANEGO 280g Numer partii : 07286

: 07286 Termin przydatności do spożycia : 25.09.2026

: 25.09.2026 Kod kreskowy : 5905784304458

: 5905784304458 Producent : PPHU Balser Marian Górz Wróblówka, 102B, 34-408 Czarny Dunajec

: PPHU Balser Marian Górz Wróblówka, 102B, 34-408 Czarny Dunajec Wyprodukowano dla: CARREFOUR POLSKA Sp. z o. o. ul. Targowa 72, 03-711 Warszawa

Autor: gis/ Materiały prasowe

Błyskawiczna reakcja. Co zrobił producent i dystrybutor?

Zarówno producent, jak i dystrybutor zareagowali natychmiast po otrzymaniu niepokojących wyników badań. PPHU Balser Marian Górz niezwłocznie uruchomił procedurę wycofywania kwestionowanej partii sera z rynku, jednocześnie rozpoczynając intensywne działania mające na celu zlokalizowanie źródła zanieczyszczenia.

Firma Carrefour Polska, jako dystrybutor, również wstrzymała sprzedaż całej wadliwej partii produktu. Wszystkie wycofane opakowania zostały skierowane do utylizacji. W trosce o bezpieczeństwo klientów, na stronie internetowej, w punktach sprzedaży oraz w Punktach Obsługi Klienta Carrefour wywieszono szczegółowe komunikaty. Informacje te będą dostępne aż do końca terminu ważności wycofanego produktu.

Dodatkowo, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu, po otrzymaniu zawiadomienia o niezgodnym wyniku badań, wszczął postępowanie wyjaśniające w zakładzie producenta. Wydano również decyzję wstrzymującą produkcję wspomnianego sera do czasu uzyskania wyników potwierdzających jego bezpieczeństwo. Organy weterynaryjne aktywnie nadzorują również wszystkie działania naprawcze podejmowane przez producenta, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco monitoruje cały proces wycofywania sera z obrotu, prowadzony przez producenta i dystrybutora, dbając o to, by żadne skażone opakowanie nie trafiło do rąk konsumentów.

Masz ten ser? Natychmiast go wyrzuć!

Najważniejsze zalecenie dla wszystkich konsumentów jest jedno: jeśli posiadają Państwo ser z wyżej wymienionej partii, absolutnie nie należy go spożywać. Ryzyko dla zdrowia jest realne i nie warto go bagatelizować.

W przypadku, gdy produkt został już skonsumowany i zaobserwowano jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak gorączka, bóle mięśni czy problemy żołądkowo-jelitowe, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Więcej szczegółowych informacji na temat objawów listeriozy oraz profilaktyki można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sekcji „LISTERIOZA”.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: SER GAŁKA Z ZAKOPANEGO 280g

SER GAŁKA Z ZAKOPANEGO 280g Numer partii: 07286

07286 Termin przydatności do spożycia: 25.09.2026

25.09.2026 Kod kreskowy: 5905784304458

5905784304458 Producent: PPHU Balser Marian Górz Wróblówka, 102B, 34-408 Czarny Dunajec

PPHU Balser Marian Górz Wróblówka, 102B, 34-408 Czarny Dunajec Wyprodukowano dla: CARREFOUR POLSKA Sp. z o. o. ul. Targowa 72, 03-711 Warszawa

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