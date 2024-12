Podwyżka dodatków do emerytur z ZUS. O tyle zwiększą się wypłaty

Najnowsze dane z GUS

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku. Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2024 r. wyniosło 8108,95 zł. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosło nominalnie o 14,1%. Było ono zróżnicowane m.in. ze względu na sektor własności. A przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym czasie wyniosło 9397,1 tys. etatów. Było to o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Praca w Polsce

GUS podaje, że podobnie jak przed rokiem, ponad połowa etatów – 68,4% – była w sektorze prywatnym. Najwięcej etatów w sektorzeprywatnym skupionych było w sekcji "przetwórstwo przemysłowe" (2302,2 tys. etatów), a w sektorze publicznym w sekcji edukacja (991,9 tys. etatów). W stosunku do sytuacji sprzed roku, w większości sekcji nastąpił wzrost liczby etatów. Największy był w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (o 5,2%).

Wynagrodzenie w Polsce

GUS podaje także dokładne dane dotyczące wynagrodzeń w 2024 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2024 r. wyniosło 8108,95 zł. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosło nominalnie o 14,1%. Było ono zróżnicowane m.in. ze względu na sektor własności. W sektorze publicznym było o 12,9% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem, natomiast w sektorze prywatnym niższe o 4,9%. W sektorze prywatnym najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wystąpiło w sekcji Informacja i komunikacja (13584,95 zł), z kolei w sektorze publicznym w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (13325,30 zł). W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto nominalnie wzrosło we wszystkich sekcjach PKD. Najwyższy wzrost odnotowano w sekcji Edukacja (o 25,0%), natomiast najniższyw sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 3,4%).

GUS podaje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostawało zróżnicowane także w regionach. W trzech pierwszych kwartałach 2023 r. najwyższe było w warszawskim stołecznym i wyniosło 10174,64 zł. Było to więcej o 2712,45 zł niż w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość.