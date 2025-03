W razie powołania do wojska nie możesz się odwołać do sądu! MON potwierdza

Powołania do wojska

Jak bezpiecznie płacić kartą? PKO BP ostrzega klientów

PKO BP na swojej stronie instruuje, jak korzystać z karty płatniczej przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Jak czytamy, do płatności w internecie wystarczą dane karty płatniczej, tj. nasze imię, naziwsko, nr karty i kord CVC/CVV! To oznacza, że jeśli ktoś zna nasze dane, może korzystać z naszych pieniędzy bez naszej wiedzy i nie musi mieć do tego fizycznej karty.

Jak więc ostrzega PKO BP jeśli płacimy bezgotówkowo, nie powinniśmy oddawać karty osobom trzecim. Przykładowo, gdy sprzedawca lub kelner chce wziąć ze sobą kartę, żeby dokonać płatności - nie powinniśmy się zgadzać. Jako klienci powinniśmy mieć możliwość zapłacenia samemu przez terminal.

Ponadto, gdy dokonujemy płatności należy pilnować, aby nikt nie zobaczył naszego kodu PIN, który wpisujemy na terminalu. Nie powinniśmy również nikomu podawać naszego kodu PIN. Bank zaleca także, aby po zakończeniu transakcji jak najszybciej schować kartę.

PKO BP zaleca uważać na fałszywe strony podające się za agentów rozliczeniowych, oraz unikanie płacenia kartą bezpośrednio na stronie sklepu - takie informacje bezpieczniej podawać poprzez bramkę agenta rozliczeniowego jak PayU, czy DotPay.

Ponadto możemy ustawić limity operacji według własnych preferencji, wtedy nawet jeśli dojdzie do wycieku danych, nie stracimy wyższej kwoty niż ustawiliśmy w limicie.

W zależności od banku w jakim mamy konto, możemy mieć możliwość ustawienia potwierdzania płatności w aplikacji mobilnej, co pozwala na uniknięcie sytuacji, gdy ktoś bez naszej wiedzy korzysta z naszej karty.

Bezpieczne wypłaty z bankomatów

PKO BP instruuje także jak bezpiecznie korzystać z bankomatów. Bank radzi zwracać uwagę, czy automat jest dobrze widoczny i oświetlony (jeśli nie, zaleca wybranie innego). Wszelkie podejrzenia powinniśmy zgłaszać do banku.

- Zwróć uwagę, czy urządzenie nie ma dziwnie wyglądających elementów np. pojemników na ulotki reklamowe (mających na celu ukrycie kamery lub innego urządzenia umożliwiającego skopiowanie karty lub kradzież PINu). Przyjrzyj się szczelinie czytnika na kartę – tam oszuści mogą instalować tzw. skimmery, czyli nakładki „czytające” karty. Klawiatura urządzenia powinna być płaska, bez wyraźnie odstających elementów - czytamy na stronie PKO BP.

Bank zaleca także zasłonić ekran i klawiaturę w trakcie gdy wpisujemy kod PIN, tak aby nikt nie mógł sprawdzić co wpisujemy. Po wypłacie środków upewnijmy się czy mamy kartę płatniczą oraz wypłaconą gotówkę.

Autor:

Pieniądze to nie wszystko Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.