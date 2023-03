i Autor: SHUTTERSTOCK remont mieszkania

Remont

Planujesz remont? Taniej już nie będzie, zapłacimy więcej niż rok temu

W 2022 roku podrożały usługi remontowe oraz materiały budowlane, ale wiele wskazuje na to, że to koniec podwyżek. Jak pisze HRE Investments, w ostatnich miesiącach wyhamowały zarówno ceny materiałów budowlanych, jak i usług remontowych. Malarze, stolarze, czy elektrycy od kilku miesięcy powstrzymują się od podnoszenia cen - co nie znaczy, zę będzie taniej.