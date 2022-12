Platforma do sklepu internetowego. Jak wybrać najlepszą?

Konsument oczekuje atrakcyjnego wyglądu, funkcjonalności i intuicyjności w obsłudze. Te oczekiwania składają się w kluczową, niemniej jednak tylko jedną stronę medalu. Platforma do e-commerce powinna przecież ułatwiać także pracę sprzedawcy. Umożliwiać szybką i łatwą procedurę wprowadzania i wycofywania towarów, obsługę zakupów czy np. dodawania nowych bramek płatności. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto określić swoje priorytety, potrzeby i możliwości, aby wyselekcjonować produkt odpowiadający profilowi i skali prowadzonej działalności.

Planowanie to podstawa

Za globalnym rozwojem branży e-commerce próbują nadążyć producenci oprogramowania i narzędzi, na których opiera się handel w sieci. Na rynku nie brakuje gotowych platform dla obecnych czy też przyszłych operatorów sklepów. W myśl zasady, że gdy coś służy do wszystkiego, tak naprawdę nie okaże się dobre do niczego, nie należy jednak rozglądać się za jednym uniwersalnym rozwiązaniem. Nawet gdyby – co wcale nie jest takie rzadkie – producent udostępniał je za darmo.

W trafnym wyborze powinna pomóc selekcja potrzeb, możliwości i oczekiwań. Nawet ktoś, kto dopiero zaczyna handel online, może sformułować plan na zasadzie pytań i odpowiedzi, m.in:

jakiego rodzaju produkty zamierza sprzedawać;

jaka może być średnia wartość zamówienia;

czy jest w stanie i chce obsługiwać zamówienia z zagranicy, co mogłoby się wiązać z obsługą platformy w językach obcych i akceptacją płatności w różnych walutach;

czy samodzielnie poradzi sobie z ew. problemami technicznymi, czy też będzie oczekiwał pomocy od dostawcy technologii

"Bezcenne doświadczenie ułatwi sprawę tym, którzy już handlują w sieci i sposobią się do wymiany platformy. Napotykane na co dzień niedoskonałości, mankamenty czy też zupełnie zbędne funkcje używanego narzędzia pozwolą trafnie określić kryteria, które miałoby spełniać nowe oprogramowanie. Przy czym trzeba sprawdzić, czy da się je zintegrować z już istnieją-cą i działającą witryną oraz systemem do automatyzacji księgowości" – wskazuje Robert Błaszczyk, dyrektor departamentu klienta strategicznego w Cinkciarz.pl

SaaS, open source i platformy dedykowane

Platformy do e-commerce z grubsza można podzielić na dwa rodzaje. Odpowiedzialność za utrzymanie i udostępnienie oferty sklepu na platformie typu SaaS biorą na siebie dostawcy takich rozwiązań, wśród których prym zdają się wieść Shopify, Sky-Shop, Shoper, IaI Shop czy BigCommerce.

Współpraca właściciela sklepu z operatorem platformy polega w tym przypadku na z reguły miesięcznych opłatach za korzystanie z narzędzia, jego serwisowanie, zabezpieczanie przed włamaniem, uaktualnianie i korzystanie z serwerów. W ten sposób sprzedawca „kupuje” sobie też spokój od zmartwień o ew. awarie i aspekty techniczne. Może także liczyć na reakcję ze strony dostawcy technologii, w razie dynamicznego rozwoju sklepu i wiążącą się z tym potrzebą zwiększenia mocy serwerów.

Przedsiębiorca ze wsparciem własnego działu IT bądź zaznajomiony z zagadnieniami informatycznymi może zdecydować się na platformę samoobsługową typu open source. Przykładowe produkty? WooCommerce, PrestaShop, Magento i Shopware. W tym segmencie także znajdują się produkty bezpłatne, niemniej jednak ich wybór może pociągać za sobą wydatki dodatkowe, związane np. z konfiguracją wybranego rozwiązania do indywidualnych potrzeb.

Jak podaje PoradnikPrzedsiebiorcy.pl: „Idea open source sprowadza się do udostępnienia użytkownikom kodu źródłowego i umożliwienia im partycypowania w dalszym rozwoju oprogramowania. Społeczność programistów może badać kod źródłowy, dokonywać w nim modyfikacji i eliminować zauważone błędy. W rezultacie otwarte oprogramowanie jest nieustannie rozwijane i udoskonalane”.

"W grze pozostają jeszcze tzw. platformy dedykowane. Ich największą wadą, która dla po-czątkującego przedsiębiorcy czasami stanowi próg nie do przeskoczenia, wydaje się cena. Poza nią rozkłada się dość szeroki wachlarz zalet: niemal nieograniczonych możliwości roz-budowy, dopasowywania do indywidualnych potrzeb i preferencji czy wyróżniania się na tle konkurencji. Można je zintegrować z różnymi systemami do automatyzacji księgowości, a także narzędziami do poprawy pozycjonowania strony" – zaznacza Robert Błaszczyk z Cinkciarz.pl.

Podstawowe narzędzie w pracy sprzedawcy

Technologie do sprzedaży online z reguły cechują się elastycznością, aby dało się w nich umieszczać zarówno informacje o np. kolorze i rozmiarze butów, jak i pojemności czy rodzaju zapachu dezodorantów. Z perspektywy sprzedawcy, który zajmuje się m.in. wprowadzaniem produktów i ich opisów na stronę sklepu, wydaje się istotne, by umieszczanie takich informacji oraz zdjęć zajmowało jak najmniej czasu i starań. O powodzeniu sklepu może decydować m.in. to, by po drugiej stronie kupujący mogli łatwo i intuicyjnie zawężać katalog produktów, znajdując te, którymi są zainteresowani.

Kolejne kryteria dotyczące wyboru platformy mogą dotyczyć m.in.:

możliwości szybkiego wprowadzania i wycofywania promocji cenowych;

sumowania ceny produktu wraz z kosztami wysyłki w zależności od tego, czy konsument wybierze opcję dostawy poprzez kuriera, odbiór w paczkomacie itp.;

integrację z systemem stanu zapasów, aby klienci nie zamawiali artykułów, których w istocie nie ma na stanie sklepu;

opcji umieszczania ocen i komentarzy klientów, co dla wielu osób korzystających z ofert e-handlu stanowi wyznacznik wiarygodności sklepu.

Niezwykle istotnym zagadnieniem wydaje się także integralność platformy z różnymi metodami płatności online. Warto pamiętać, że kupujący najchętniej – co wynika z badań rynku e-commerce – finalizują transakcje sposobami, które znają i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.

Według przygotowanego przez firmę Gemius raportu „E-commerce w Polsce 2021” najwięcej kupujących (45 proc.) zwraca uwagę na korzystne ceny towarów, ale dla aż 20 proc. ankietowanych kluczowym czynnikiem są udostępniane przez sprzedawców różne metody płatności. Klienci preferują tu łatwość, szybkość i wygodę, ale chcą także zachować przywilej wyboru. Dlatego ważne wydaje się to, by wybrana platforma obsługiwała bramkę/bramki płatności, które cieszą się zaufaniem i popularnością na danym rynku. Jeśli zaś sprzedawca zamierza otworzyć się na klientów z zagranicy, priorytetem może być bramka umożliwiającą zapłatę w różnych walutach.

Słowo klucz: optymalizacja

"Przykład. Konsument wpisuje w wyszukiwarce hasło hulajnoga elektryczna. Nie ma cienia przypadku w tym, że najpierw zobaczy płatne reklamy sklepów internetowych z takim asortymentem, a pod nimi oferty porównywarek i handlowych potentatów, którzy konsekwentnie i skutecznie nie szczędzą budżetów, aby zoptymalizować swoją pozycję w internetowej sieci. Stąd wybór platformy, która bywa pomocna w zajmowaniu wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania, wydaje się szczególnie ważny" – ocenia dyrektor departamentu klienta strategicznego w Cinkciarz.pl.

Dopasuj produkt do swoich potrzeb i możliwości

"Odpowiedź na pytanie, którą platformę wybrać do swojego sklepu internetowego, powinna powstać po określeniu swoich indywidualnych kryteriów. Ich precyzyjne sformułowanie pomoże wyselekcjonować produkt najbardziej zbliżony do oczekiwań. Prawdopodobieństwo trafnego wyboru może wzrosnąć, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się poświęcić czas na ew. próbny okres korzystania z dostępnych rozwiązań. O ile oczywiście operatorzy technologii do handlu e-commerce udostępniają taką możliwość. Na początek działalności handlowcy często wybierają platformy: po pierwsze darmowe, albo też te, z których korzystanie wiążę się z najniższymi wydatkami; a po drugie łatwe w obsłudze i niewymagające wiedzy informatycznej. Wcale nie oznacza to jednak, że na dłuższą metę sprawdzą się one najlepiej w każdym sklepie" – puentuje Robert Błaszczyk, dyrektor departamentu klienta strategicznego w Cinkciarz.pl.

