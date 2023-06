Plus odpala 5G Ultra. Mamy listę miast, w których skorzystasz z najszybszego 5G w Polsce

W maju 2023 roku Plus informował o zakończeniu testów technologii agregacji pasm 2600, 2100 i 1800 MHz. Dzięki temu rozwiązaniu maksymalna prędkość pobierania danych przez 5G ma wzrosnąć z 600 Mb/s do 1 Gb/s - informuje portal komorkomania.pl.

Plus wprowadza 5G Ultra. W których miastach będzie dostępna?

Jak informuje operator sieci Plus z przyspieszonego 5G (nazwanego 5G Ultra) będzie można skorzystać od 15 czerwca 2023 roku. Portal komorkomania.pl opracował listę miast, w których ta opcja będzie dostępna. Plus zapewnia, że lista będzie regularnie rozbudowywana.

Województwo wielkopolskie

Poznań,

Kalisz,

Piła,

Konin,

Śrem,

Rawicz,

Szamotuły,

Zbąszyń,

Kłodawa,

Mieścisko,

Odolanów,

Skoki,

Granowo,

Sulmierzyce,

Wysoka,

Ryczywół,

Grabów nad Prosną,

Wielichowo,

Krzymów

Województwo dolnośląskie

Wrocław,

Wałbrzych,

Legnica,

Jelenia Góra,

Bolesławiec,

Oleśnica,

Jawor,

Chojnów,

Milicz,

Syców,

Oborniki Śląskie,

Kąty Wrocławskie,

Długołęka,

Łagiewniki,

Międzybórz,

Kobierzyce

Województwo kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz,

Toruń,

Włocławek,

Lipno,

Żnin,

Koronowo,

Szubin,

Barcin,

Białe Błota,

Piotrków Kujawski,

Mrocza,

Jabłonowo Pomorskie,

Lubicz Dolny,

Oborowo

Województwo lubuskie

Zielona Góra,

Gorzów Wielkopolski,

Nowa Sól,

Żagań,

Międzyrzecz,

Szprotawa,

Sulęcin,

Kożuchów,

Świdnica,

Kłodawa,

Santok

Województwo łódzkie

Łódź,

Piotrków Trybunalski,

Koluszki,

Wieruszów,

Tuszyn,

Andrespol

Województwo pomorskie

Gdańsk,

Gdynia,

Słupsk,

Rumia,

Chojnice,

Malbork,

Lębork,

Kościerzyna,

Kartuzy,

Puck,

Władysławowo,

Żukowo,

Kolbudy

Województwo warmińsko-mazurskie

Olsztyn,

Elbląg,

Ełk,

Giżycko,

Szczytno,

Mrągowo,

Braniewo

Województwo zachodniopomorskie

Szczecin,

Koszalin,

Stargard,

Kołobrzeg,

Białogard,

Wałcz,

Choszczno,

Pyrzyce,

Płoty,

Maszewo,

Mielno,

Rewal

Sieć 5G Ultra. Czy będą dodatkowe opłaty?

Warto również podkreślić, że sieć 5G Ultra będzie kompatybilna z wybranymi urządzeniami. 5G Ultra zostanie udostępnione bez dodatkowych opłat użytkownikom ofert Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę - informuje portal komorkomania.pl.

Sonda Czy jesteś klientem sieci Plus? Tak Nie