Podsumowanie roku rządów Tuska. Był "przyjazny przedsiębiorcom"?

Czego niezrealizowany? Wyższa kwota wolna od podatku i kredyt "zero procent"

Jednym z postulatów niezrealizowanych jest podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł na 60 tys. zł na co czekały głównie Jednoosobowe Działalności Gospodarcze stanowiące ok. 83 proc. wszystkich firm w Polsce. Na razie rząd nie podał nawet daty, w której mógłby zrealizować tę obietnicę.

- O ile niezrealizowania tej obietnicy nie można nazwać jakimś zabójczym „ciosem” dla JDG, to z całą pewnością jest to odebranie pewnego impulsu, który mógłby wpłynąć ożywczo na naszą gospodarkę. Najwięcej mikrofirm znajdziemy w takich sektorach jak handel, budownictwo czy naprawa samochodów. To branże, z których usług korzystają niemal wszyscy obywatele. W zeszłym roku coraz więcej małych przedsiębiorstw rejestrowano również w sekcji komunikacja i informacja, ze względu na rosnące zapotrzebowanie w obszarze usług IT. Kwestia podniesienia kwoty wolnej dotyczy więc coraz szerszych kręgów biznesowych. Niezrealizowanie tej obietnicy może powodować długofalowe, negatywne skutki dla tych branż – mówi Jerzy Dąbrowski, członek zarządu Finea, specjalizującej się w finansowaniu MŚP.

Nie zrealizowano również obietnicy dotyczącej programu "Mieszkania na start" i kredytu "zero procent" co szczególnie interesowało przedsiębiorców z branży budowlanej. Program spotkał się jednak ze sporą krytyką ze względu na ryzyko wzrostu cen mieszkań, zysków dewelopera oraz destabilizacji rynku.

- Bez względu na wszelkie obawy, był to program, który z naturalnych przyczyn był mocno obserwowany w branży budowlanej. Firmy z tego sektora z całą pewnością zyskałby na powstających nowych mieszkaniach. Ostatnie zapowiedzi mówią, że konkrety w tej sprawie pojawią się jeszcze przed końcem 2024 roku. Taka determinacja rządzących to w zasadzie jedyny pozytywny sygnał wysłany w stronę branży, która zmaga się także z różnymi wewnętrznymi problemami. Długie oczekiwanie na realizację przelewów za wykonanie kontraktów to tylko jeden z nich. W nadchodzących miesiącach budowlańcy nie powinni jednak oczekiwać przełomu i przygotować się do działania w dotychczasowych warunkach – mówi Magdalena Martynowska-Brewczak, członek zarządu eFaktor, firmy zajmującej się faktoringiem.

Co udało się zrealizować?

Jedna z pierwszych zrealizowanych obietnic dla przedsiębiorców są "Wakacje od ZUS" pozwalające na jednomiesięczne zwolnienie przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Do tego od 2025 roku w życie mają wejść zmiany w składce zdrowotnej zmniejszające minimalną podstawę składki (ze 100 proc. do 75 proc. płacy minimalnej), oraz znoszą składkę zdrowotną od zbycia środków trwałych. Ponadto rząd pracuje nad głębszymi zmianami od 2026 roku zapowiadające dalsze obniżki.

- Ta ulga dotyczy ponad 935 tys. przedsiębiorców i należy oczekiwać, że wpłynie ożywczo na gospodarkę. Ponadto w tym samym projekcie mamy zapowiedź dalszego obniżania składki dla firm od 2026 roku. Na ostateczne efekty tych działań trzeba będzie więc jeszcze poczekać. Na razie będziemy mieć do czynienia z pewnym okresem przejściowym, kiedy przedsiębiorcy będą musieli szukać rozwiązań, które pozwolą im bezpiecznie go przetrwać – zaznacza Jerzy Dąbrowski z Finea.