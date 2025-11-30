QUIZ PRL. Mroźna rzeczywistość: Czy pamiętasz zimowe kataklizmy PRL?

W naszym nostalgicznym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który przeniesie Cię w mroźną rzeczywistość zimy stulecia 1978/1979, gdy socjalistyczne państwo dosłownie stanęło w obliczu lodowej katastrofy.

Polska Rzeczpospolita Lodowa

Sylwester 1978/79 przyniósł Polakom nie tylko szampana i zabawy, ale przede wszystkim gwałtowny atak zimy, który sparaliżował cały kraj. Transport publiczny stanął jak wryty, w sklepach pustki po panicznym wykupowaniu mąki, cukru i denaturatu, a zaspy były tak wysokie, że z poziomu samochodu widać było jedynie wierzchołki drzew. Na szosach powstawały śnieżne wąwozy, w których nie dało się wyminąć bez specjalnych zatoczek.

Kiedy socjalizm zawalił

Największą ironią było to, że wystarczyło załamanie pogody, by ujawnić całą kruchość systemu opartego na węglu. Transport wysiadł jako pierwszy – pękały szyny, wagony z węglem zamarzały w szczerym polu, a „czarne złoto” przymarznięte do wagonów zamieniało się w twardą skałę. Na pomoc rzucono wojsko z kilofami. Generałowie nadzorowali rozbijanie zlodowaciałego miału, a zupy dla żołnierzy zamarzały po zaczerpnięciu kilku łyżek.

Ursynów dumą Gierka – w temperaturze minus dwa

Szczególnie fatalnie wypadła wizyta władz na warszawskim Ursynowie, osiedlu-molochu będącym dumą ekipy Gierka. Od mrozu popękały rury, mieszkańcy siedzieli okutani kocami, a już 2 stycznia temperatura w mieszkaniach spadła do 2 stopni poniżej zera. Propaganda nadal szalała, chwaliła się każdym zwycięstwem nad żywiołem, wzywała „do czynu na niwie walki”. Ludzie jednak zaczęli się naśmiewać.

Relax, koksowniki i ortalion

Ci szczęśliwcy, którzy mieli buty „Relax” i kożuchy, przetrwali lepiej niż amatorzy modnych ortalionów, które przy srogim mrozie sztywniały zamiast izolować. Na przystankach powróciła moda na przytupywanie, a koksowniki znów zagościły na miejskich skrzyżowaniach. Rok 1978, który miał być świadectwem sukcesu socjalizmu – z Maluchami na jezdniach i Hermaszewskim w kosmosie – zakończył się lodową katastrofą. A rok 1979 zaczął się od śnieżnej apokalipsy.

Niechybnie ta zima stulecia przyspieszyła wydarzenia lata 1980. Sprawdź w quizie, ile pamiętasz o tamtych mroźnych czasach!

