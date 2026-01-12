Od 12 stycznia Lidl oferuje „Styczeń za pół ceny” na codzienne produkty, często z wymogiem zakupu kilku sztuk i użycia aplikacji.

Masło Łowickie 50% taniej (2,99 zł za sztukę) przy zakupie trzech, a mięso mielone 800g za 8,99 zł do 14 stycznia.

Cukier biały za 1,34 zł/kg (przy zakupie pięciu z aplikacją) oraz mleko, ciastka Kinder Cards i olej rzepakowy również 50% taniej z limitami.

Promocje „2+1 gratis” obejmują napoje Coca-Cola (z aplikacją) oraz nielimitowane artykuły dla dzieci, takie jak Bobovita, Kubuś Baby i Hipp (bez aplikacji).

Promocje w Lidlu: „Styczeń za pół ceny”

Nowa promocja w Lidlu startuje w poniedziałek 12 stycznia. W ramach cyklu „Styczeń za pół ceny” obniżane są produkty z codziennych zakupów, ale rabaty najczęściej wymagają spełnienia warunków (np. odpowiedniej liczby sztuk) oraz użycia aplikacji.

Masło Łowickie 50% taniej i inne obniżki do 14 stycznia

Jednodniową gwiazdą oferty ma być masło Łowickie – rabat 50% zadziała przy zakupie trzech kostek. Dzięki temu jedna sztuka ma kosztować 2,99 zł zamiast 5,99 zł, a limit to jeden taki zestaw na konto klienta.

Część przecen ma potrwać dłużej, bo do środy 14 stycznia. W tym czasie w promocji pojawi się m.in. mięso mielone z szynki Rzeźnik: opakowanie 800 g za 8,99 zł zamiast 17,99 zł. Taniej o połowę mają też wypaść: mleko UHT 2,0% Twój Kubek (przy zakupie sześciu), ciastka Kinder Cards czy olej rzepakowy Wyśmienity (przy zakupie dwóch) – i tu również obowiązują ograniczenia.

Cukier biały za półdarmo i limity w aplikacji

Od poniedziałku warto też sprawdzić promocję na cukier biały Polski Cukier lub z Kuchni Lidla. Przy zakupie pięciu z aplikacją kilogram ma wyjść po 1,34 zł zamiast 2,69 zł. Maksymalnie można kupić 20 opakowań w tej cenie na jednego klienta.

„2+1 gratis” w Lidlu: napoje i produkty dla dzieci

W nowym tygodniu wracają również promocje typu „2+1 gratis”. Na liście mają znaleźć się półlitrowe Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero – w tym przypadku aplikacja będzie konieczna. Z kolei bez aplikacji mają działać nielimitowane „2+1 gratis” na artykuły do żywienia dzieci, takie jak kaszki i dania Bobovita, musy z kaszką Kubuś Baby oraz wybrane deserki Hipp.

Specjalna oferta na masło

Lidl zdecydował się na obniżkę ceny regularnej masła, aby każdy mógł znaleźć wariant dopasowany do swoich preferencji i potrzeb.

W ramach oferowanych nowych cen regularnych, klienci mogą zakupić w niższych cenach następujące produkty:

* Pilos, masło ekstra, 200 g – w cenie 5,99 zł,

* Pilos, masło ekstra, osełkowe, 300 g – w cenie 9,49 zł,

* Mlekovita, masło ekstra polskie, 200 g – w cenie 6,99 zł,

* Pilos, masło klarowane 500 g – w cenie 19,99 zł,

* Łaciate, masło ekstra, 200 g – w cenie 6,99 zł,

* Pilos, masło irlandzkie, 250 g – w cenie 11,49 zł.

PTNW - Modzelewski