QUIZ PRL. Od kotletów mielonych po Polo-Cocktę: Sprawdź, co królowało na stołach w czasach niedoboru

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-11-16 10:04

Gastronomia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to temat, który nieodmiennie wywołuje nostalgię u starszego pokolenia i ciekawość u młodszych. Czasy, gdy w sklepach panowały niedobory, a zdobycie podstawowych produktów wymagało czasem znajomości lub godzin stania w kolejce, paradoksalnie zapisały się w pamięci jako okres, w którym jedzenie miało swój wyjątkowy smak i charakter.

W naszym nostalgicznym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który przeniesie Cię do czasów kolejek po banany, kartek na mięso i legendarnych smaków, których współczesne odpowiedniki nie potrafią dorównać oryginałom. Sprawdź, czy pamiętasz kultowe produkty z półek Społem, nazwy popularnych dań z barów mlecznych i słodycze, o które trzeba było walczyć w sklepowych kolejkach!

Kuchnia PRL-u była kulinarną sztuką przetrwania, gdzie gospodynie domowe z ograniczonej palety produktów potrafiły wyczarować prawdziwe cuda. Mięso było towarem luksusowym – pamiętne kartki na mięso, masło czy cukier zmuszały do kreatywności. Popularne stały się potrawy z mielonego mięsa, które pozwalały „rozciągnąć” niewielką ilość cennego produktu: kotlety mielone, pulpety czy klopsy nadziewane pieczarkami pozostały w pamięci jako symbole tamtej epoki.

Bary mleczne to prawdziwa instytucja PRL-u, oferująca tanie, pożywne posiłki dla pracujących mas. Pierogi z różnymi nadzieniami, naleśniki z serem, placki ziemniaczane czy krokiety – te proste dania stały się ikonami socjalistycznej gastronomii. Zupa pomidorowa z makaronem, ogórkowa i barszcz czerwony królowały w barowych jadłospisach.

Słodycze tamtych czasów to osobny rozdział. Michałki, pierniki kakaowe, krówki, ptasie mleczko w kultowym, niebieskim opakowaniu czy batony Prince Polo – te smaki wciąż wywołują uśmiech na twarzach tych, którzy je pamiętają. W czasach niedoboru każda czekoladka czy wafel były prawdziwym rarytasem, szczególnie dla dzieci.

Nie można zapomnieć o kultowych napojach: Polo-Cockta jako odpowiedź na niedostępną Coca-Colę, Oranżada, Frugo w szklanych butelkach czy legendarny sok Hortex w kartonach. Wieczory przy telewizorze uświetniała herbata ze szklanki w koszyczku i kostka czekolady.

Sprawdź, jak dobrze znasz kulinarne realia PRL-u!

Pytanie 1 z 15
Jak władza komunistyczna określała przedwojenną sztukę kulinarną?
Przysmaki gastronomii PRL
17 zdjęć
Kultowe dania PRL: zimne nóżki, wuzetka, blok czekoladowy, mortadela.
