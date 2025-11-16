QUIZ PRL. Od kotletów mielonych po Polo-Cocktę: Sprawdź, co królowało na stołach w czasach niedoboru

W naszym nostalgicznym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który przeniesie Cię do czasów kolejek po banany, kartek na mięso i legendarnych smaków, których współczesne odpowiedniki nie potrafią dorównać oryginałom. Sprawdź, czy pamiętasz kultowe produkty z półek Społem, nazwy popularnych dań z barów mlecznych i słodycze, o które trzeba było walczyć w sklepowych kolejkach!

Kuchnia PRL-u była kulinarną sztuką przetrwania, gdzie gospodynie domowe z ograniczonej palety produktów potrafiły wyczarować prawdziwe cuda. Mięso było towarem luksusowym – pamiętne kartki na mięso, masło czy cukier zmuszały do kreatywności. Popularne stały się potrawy z mielonego mięsa, które pozwalały „rozciągnąć” niewielką ilość cennego produktu: kotlety mielone, pulpety czy klopsy nadziewane pieczarkami pozostały w pamięci jako symbole tamtej epoki.

Bary mleczne to prawdziwa instytucja PRL-u, oferująca tanie, pożywne posiłki dla pracujących mas. Pierogi z różnymi nadzieniami, naleśniki z serem, placki ziemniaczane czy krokiety – te proste dania stały się ikonami socjalistycznej gastronomii. Zupa pomidorowa z makaronem, ogórkowa i barszcz czerwony królowały w barowych jadłospisach.

Słodycze tamtych czasów to osobny rozdział. Michałki, pierniki kakaowe, krówki, ptasie mleczko w kultowym, niebieskim opakowaniu czy batony Prince Polo – te smaki wciąż wywołują uśmiech na twarzach tych, którzy je pamiętają. W czasach niedoboru każda czekoladka czy wafel były prawdziwym rarytasem, szczególnie dla dzieci.

Nie można zapomnieć o kultowych napojach: Polo-Cockta jako odpowiedź na niedostępną Coca-Colę, Oranżada, Frugo w szklanych butelkach czy legendarny sok Hortex w kartonach. Wieczory przy telewizorze uświetniała herbata ze szklanki w koszyczku i kostka czekolady.

Sprawdź, jak dobrze znasz kulinarne realia PRL-u!

QUIZ PRL. Od kotletów mielonych po Polo-Cocktę: Sprawdź, co królowało na stołach w czasach niedoboru

QUIZ PRL. Wuzetka czy zimne nóżki pod wódkę? Sprawdź, czy pamiętasz przysmaki gastronomii PRL Pytanie 1 z 15 Jak władza komunistyczna określała przedwojenną sztukę kulinarną? "Relikt burżuazji" "Wiedza o odżywianiu" "Sztuka dla sztuki" Następne pytanie