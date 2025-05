Podwyżka popularnego dodatku dla seniorów! ZUS informuje o wypłatach

Wiek emerytalny podniesiony do 70. roku życia! Parlament już to przepchnął

Dodatek dopełniający do renty socjalnej

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują przepisy o dodatku dopełniającym do renty socjalnej. Świadczenie to jest przeznaczone dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej lub długotrwałej opieki. Dodatek dopełniający do renty socjalnej przysługuje z urzędu osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji.

ZUS z urzędu przyznał dodatek osobom, które 1 stycznia 2025 r. były uprawnione do renty socjalnej i pobierały to świadczenie oraz miały orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby te nie musiały składać żadnego wniosku. ZUS przekazuje informację o przyznaniu dodatku osobie uprawnionej. Informacja ta jest również dostępna na profilu osoby uprawnionej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS. "Dodatek dopełniający do renty socjalnej przyznaliśmy blisko 134 tys. osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji. Wypłaciliśmy im łącznie ponad 1,7 mld zł" – przekazał PAP, Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Wysokość dodatku i potrącenia

Osoby, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający z urzędu, otrzymały wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Za styczeń i luty było to 2520 zł brutto miesięcznie. Od marca, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 2610,72 zł brutto. Od dodatku dopełniającego – tak jak od renty socjalnej - odliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy. Z dodatku dopełniającego ZUS może dokonywać potrąceń i egzekucji na takich samych zasadach jak z renty socjalnej.

Gdy osoba pobierająca rentę socjalną w dniu 1 stycznia 2025 r. nie ma orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający ZUS przyzna na wniosek, o ile osoba ta uzyska to orzeczenie.

ZUS wyjaśnił, że w takiej sytuacji najlepiej wypełnić formularz EDD-SOC dostępny na www.zus.pl i we wszystkich placówkach Zakładu. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na formularzu OL-9. Zaświadczenie wystawia lekarz prowadzący leczenie. Od wydania zaświadczenia do złożenia wniosku nie może minąć więcej niż miesiąc.

Osoby, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający na wniosek, otrzymają jego wypłatę od miesiąca, w którym złożyły wniosek.