Program skierowany jest do dzieci i młodzieży rolników do 16. roku życia. Turnusy organizuje Fundacja „Szansa dla Gmin" we współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Każdy uczestnik może liczyć na 9-dniowy pobyt wakacyjny połączony ze specjalnym programem profilaktyki zdrowotnej.

Warunki uczestnictwa:

Wiek dziecka nie może przekroczyć 16 lat

Rodzice wnoszą opłatę własną w wysokości 900 zł

Dodatkowe 1200 zł na dziecko pokrywa Fundusz KRUS

Łączny koszt turnusu wynosi 2100 zł na uczestnika

Gdzie można pojechać na wakacje z dofinansowaniem?

Fundacja przygotowała zróżnicowaną ofertę turnusów wakacyjnych w różnych regionach Polski. Dzieci mogą wybrać spośród trzech opcji:

Lokalizacje turnusów:

Góry – dla miłośników górskich krajobrazów

– dla miłośników górskich krajobrazów Morze – nad Bałtykiem dla fanów plaży

– nad Bałtykiem dla fanów plaży Mazury – kraina tysiąca jezior

Do dyspozycji są ośrodki ZZR "Samoobrona" w ośmiu różnych lokalizacjach, co gwarantuje wysoką jakość zakwaterowania i wyżywienia.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Rodzice zainteresowani skorzystaniem z programu powinni skontaktować się bezpośrednio z Fundacją „Szansa dla Gmin" w celu uzyskania szczegółowych informacji o terminach naborów i procedurze składania wniosków.

Ważne terminy:

Nabór na letnie turnusy jest obecnie otwarty

Miejsca są ograniczone

Decyzje o przyznaniu dofinansowania zapadają w kolejności zgłoszeń

Korzyści dla rodzin rolniczych

Dofinansowanie wakacji dla dzieci rolników to znaczące wsparcie dla budżetów rodzinnych w sektorze rolniczym. Program ma kilka istotnych zalet:

Finansowe:

Obniżenie kosztów wakacji o ponad połowę

Możliwość zapewnienia dziecku pełnowartościowego wypoczynku

Ulga dla budżetu domowego w okresie wakacyjnym

Zdrowotne i edukacyjne:

Program profilaktyki zdrowotnej

Aktywny wypoczynek w różnych regionach Polski

Rozwój samodzielności dzieci

Wsparcie dla polskiej wsi

Dofinansowanie wakacji dla dzieci rolników w wysokości 1200 zł to konkretna pomoc dla rodzin z sektora rolniczego. Program łączy w sobie wsparcie finansowe z dbałością o zdrowie i rozwój najmłodszych mieszkańców polskiej wsi.Rodzice zainteresowani skorzystaniem z programu powinni jak najszybciej skontaktować się z Fundacją „Szansa dla Gmin" – miejsca są ograniczone, a popyt może być znaczny.

