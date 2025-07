Problemy z kupnem biletów na koncert Maty

Aby skorzystać z promocji organizator informuje, że należało wymienić 33 żappsy na specjalny kod, a ten pozwalał kupić do 4 bilety. Promocja ma trwac do jutra - 18 lipca do godziny 11:59. Na razie nie wiadomo czy w związku z awarią firma zdecyduje się przedłużyć ten termin lub godziny.

Artysta ogłosił swój solowy koncert na PGE Narodowy w dniu swoich 25 urodzin. "Koncert ma być podsumowaniem dotychczasowej kariery Michała Matczaka w formule "THE BEST OF". Fani usłyszą zarówno największe przeboje, jak i utwory, które ukształtowały jego styl" czytamy na stronie portalu mycompany.pl.

Portal cytuje samego rapera, który wyjaśnia, że "od początku chciałem zagrać na największej scenie w Polsce, a ten koncert to podsumowanie pewnego etapu – dla mnie i dla całego mojego pokolenia" - Pokażemy energię, jakiej ten stadion jeszcze nie widział – dodaje Mata.

Jednocześnie portal radio eska.pl przypomina, że koncert na lotnisku Bemowo w 2021 roku przyciągnął 40 tysięcy osób, a teraz ten rekord może zostać podwojony. Artysta znany jest z takich przebojów jak "Patointeligencja", "Schodki" czy "Kiss cam (Podryw roku".

Ceny biletów na koncert Maty – od 133 zł do 799 zł

Ceny biletów na koncert Maty na PGE Narodowym są zróżnicowane i zależą od wybranej kategorii miejsca. Organizatorzy przygotowali szeroki wachlarz opcji, aby każdy fan mógł znaleźć coś dla siebie.

Oto szczegółowy cennik biletów na koncert Maty:

Płyta - miejsce stojące:2040 TOUR: Płyta – 199,00 zł

Płyta Early Entrance (EE):2040 TOUR: Płyta EE – 299,00 zł

PREMIUM - Miejsce siedzące:2040 TOUR: PREMIUM – 799,00 zł

Widok boczny, ograniczony:2040 TOUR: Widok boczny, ograniczony – 279,00 zł / 299,00 zł (zależnie od sektora)

Miejsce siedzące - Kategoria I:2040 TOUR: Kategoria I – 299,00 zł

Miejsce siedzące - Kategoria II:2040 TOUR: Kategoria II – 279,00 zł

Miejsce siedzące - Kategoria III:2040 TOUR: Kategoria III – 249,00 zł

Miejsce siedzące - Kategoria IV:2040 TOUR: Kategoria IV – 199,00 zł

Najtańsze bilety na koncert Maty to te z kategorii "Płyta" oraz "Kategoria IV" (miejsce siedzące), które kosztują 199 zł. Najdroższe są bilety PREMIUM, zapewniające najlepszy widok i komfort.

Jak czytamy w portalu mycompanypolska.pl: "Mata tym samym zapisze się w historii jako najmłodszy polski muzyk, który wystąpi solo na tak prestiżowym obiekcie. Dołączy do elitarnego grona artystów, którzy podjęli się tego wyzwania, w tym do raperów Taco Hemingwaya i Quebonafide".

Artysta zadbiutował w 2019 r. utworem "Patointeligencja", w którym raper opisuje codzienność młodzieży w prestiżowym, warszawskim liceum Batorego. Mata rymuje, o ciążach, piciu i narkotykach, które mają być na porządku dziennym wśród licealistów.

