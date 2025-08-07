Dynamiczny wzrost liczby firm KEP (Kurier, Ekspres, Paczka) w Polsce dzięki e-commerce.

Wyzwania finansowe branży kurierskiej, w tym rosnące zadłużenie.

Optymistyczne prognozy dla branży KEP, z e-commerce jako głównym motorem wzrostu.

Ciągle przybywa nowych firm kurierskich. To głównie jednoosobowe działalności

W ciągu ostatnich 15 lat liczba firm KEP nad Wisłą wzrosła niemal czterokrotnie. Ten imponujący wzrost to przede wszystkim zasługa małych, często jednoosobowych działalności, które stanowią podwykonawców dla dużych firm logistycznych, takich jak DPD, InPost czy DHL. Specyfika branży KEP polega na tym, że wiodący operatorzy nie zatrudniają własnych kurierów, lecz zlecają usługi zewnętrznym partnerom. Jak wynika z analizy wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet (D&B) przygotowanej dla „Rzeczpospolitej”, tylko w pierwszej połowie 2025 roku na rynku pojawiły się 434 nowe podmioty.

Rozwój branży KEP jest ściśle związany z sytuacją w sektorze e-commerce, który od wielu lat nieustannie rośnie. W Polsce działa już ponad 70 tysięcy e-sklepów, co generuje konieczność obsługi tysięcy paczek dziennie. To z kolei przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na usługi kurierskie. "Rzeczpospolita" podkreśla, że to właśnie e-commerce jest głównym motorem wzrostu dla firm KEP.

Wiele firm kurierskich ma problemy finansowe

Mimo rosnącej liczby przesyłek wiele firm KEP wciąż boryka się z problemami finansowymi. Dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy BIK wskazują, że zaległości branży kurierskiej z roku na rok są coraz większe i obecnie wynoszą już ponad 106 milionów złotych.

Główny analityk BIG InfoMonitor, dr hab. Waldemar Rogowski, zwraca uwagę, że firmy mierzą się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, inwestycjami w infrastrukturę oraz wysokimi cenami paliw. Dodatkowo odczuwalna jest silna presja cenowa, co utrudnia utrzymanie rentowności.

Optymistyczne prognozy na przyszłość

Mimo wyzwań, prognozy dla branży KEP są optymistyczne. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) szacuje, że w 2027 roku wolumen przesyłek kurierskich w Polsce przekroczy 1,65 miliarda, w porównaniu do 1,2 miliarda w 2024 roku.

Głównym motorem wzrostu ma pozostać e-commerce, mimo zaobserwowanego spowolnienia w handlu internetowym. Dane GUS za czerwiec wskazują, że udział sprzedaży online w sprzedaży detalicznej ogółem wyniósł 8,7%, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 9,5%.