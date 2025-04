Niemcy pod wrażeniem polskiej inwestycji! To największa tego typu inicjatywa w Polsce

Od teraz nie zrobisz zdjęć w tych miejscach! Grozi za to grzywna lub nawet areszt

Premier Tusk odwołał wystąpienie ws. deregulacji! Co się stało?

Spis treści

Zasiłek macierzyński KRUS dla ojców – dynamiczny wzrost zainteresowania

Jak wynika z najnowszych danych udostępnionych przez Biuro Statystyki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, liczba rolników korzystających z tzw. „urlopu tacierzyńskiego" systematycznie rośnie. W 2023 roku na taki krok zdecydowało się 686 mężczyzn, natomiast w 2024 roku było to już 1207 osób. Tylko od maja do grudnia 2024 roku zasiłek przyznano 857 rolnikom.

Warto podkreślić, że możliwość ubiegania się o zasiłek macierzyński dla ojców wprowadzono stosunkowo niedawno – w kwietniu 2023 roku. Pomimo krótkiego czasu funkcjonowania tego rozwiązania, jego popularność wśród rolników znacząco wzrosła.

Kto może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego dla ojca?

„Nie ma znaczenia, czy matka dziecka jest ubezpieczona w KRUS, czy w ZUS. Ojciec może przejść na taki urlop po zakończeniu opieki nad niemowlęciem przez jego mamę” – wyjaśnia Iwona Kaszuba, dyrektor Biura Świadczeń KRUS.

Zasiłek przysługuje ojcu dziecka w kilku przypadkach:

gdy matka skróci okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią świadczenia przez minimum 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka ;

; w przypadku śmierci matki dziecka;

gdy matka porzuci dziecko.

Co istotne, prawo do zasiłku tacierzyńskiego przysługuje nie tylko na dzieci biologiczne, ale również w przypadku przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, dla którego wydano odpowiednie postanowienie sądu opiekuńczego – nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Jak i kiedy ubiegać się o zasiłek macierzyński dla ojca?

Aby otrzymać zasiłek, rolnik musi złożyć odpowiedni wniosek (druk KRUS SR-24B/04/2023) w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia zaprzestania pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka.

Wniosek można złożyć:

osobiście w siedzibie KRUS

za pośrednictwem poczty tradycyjnej

pocztą elektroniczną

przez platformę e-PUAP

poprzez aplikację eKRUS

W przypadku przysposobienia dziecka konieczne jest również dostarczenie prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego o przysposobieniu.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2025 roku

Zasiłek macierzyński dla rolników wynosi obecnie 1000 zł miesięcznie. W przypadku niepełnego miesiąca kwotę świadczenia ustala się proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu.

Ważne zmiany dla rodziców

Od 19 marca 2025 r. rodzice wcześniaków oraz noworodków, które po narodzinach będą wymagały hospitalizacji, zyskali prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, trwającego od 8 do 15 tygodni – płatnego w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Z uprawnienia tego może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, jednak wyłącznie bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Świadczenie to jest uzupełnieniem obecnie obowiązujących form wsparcia dla rodziców.

KRUS zachęca uprawnionych rolników do korzystania z tego świadczenia i przypomina, że ojcowie mają prawo do opieki nad dziećmi na takich samych zasadach jak matki.

Urlop macierzyński. Komu przysługuje? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.