Pełczyńska-Nałęcz mówi wprost: kataster to projekt prorozwojowy

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapytana wywiadzie dla money.pl o największe wyzwania spoza umowy koalicyjnej dla Polski 2050 do kolejnych wyborów parlamentarnych stwierdziła, że "potrzebne są przełomowe rozwiązania rozwojowe i pieniądze na nie". Wśród form pozyskania funduszy na takowe wymieniła podatek cyfrowy (od cyfrowych gigantów), podatek od banków, oraz podatek katastralny od trzeciego mieszkania i więcej.

- To są projekty prorozwojowe. Bo jak wycofa się pieniądze z betonu, to one pójdą w rozwój - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Minister o polityce mieszkaniowej Polski 2050

Minister odniosła się także do ustawy mieszkaniowej, w której poprawki Polski 2050 dot. pozostawienia współczynnika parkowania na mieszkania na poziomie 1,5; oraz SIM-ów i TBS-ów były sprzeczne, ze stanowiskiem rządu. Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że na etapie zespołu programowania prac rządu Polska 2050 zgłosiła do ustawy poprawkę dotyczącą opcji dojścia do własności w przypadku mieszkań w TBS lub SIM w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców.

- Polityka mieszkaniowa ma być dla całej Polski, a nie wyłącznie polegać na kopiuj-wklej tego, co jest dobre dla wielkich miast - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Jak podkreśliła, możliwość wykupu mieszkań budowanych za publiczne pieniądze ma być możliwy jedynie po cenie komercyjnej, bez "żadnych ulg, bonifikat", a do ceny zakupu nie będzie wliczany czynsz, a jedynie wkład własny.

- W małych miejscowościach, gdzie nie ma deweloperki, to najczęściej jedyne nowe mieszkania. A to, czy mieszkaniec skorzysta z takiej oferty, bardzo często zależy od tego, czy ma szanse na wykup lokalu w przyszłości - powiedziała minister.

CPK na giełdzie? Pełczyńska-Nałęcz chce porozmawiać o tym z ministrem finansów

Pełczyńska-Nałęcz podkreślała, że Polska 2050 w ramach umowy koalicyjnej do kolejnych wyborów parlamentarnych chciałaby zrealizować ustawę o profesjonalizacji spółek Skarbu Państwa, reformę telewizji publicznej (która miałaby być finansowana m.in. z opodatkowania gigantów cyfrowych i działalności reklamowych), ustawę o asystencji osobistej, oraz zwiększyć dostępność mieszkań. Podkreśliła przy tym konieczność pozyskania funduszy, czy to z podatku cyfrowego, czy wcześniej wspomnianego katastru.

Jak dodała minister, "potrzeba zupełnie innego traktowania inwestycji publicznych, choćby takich jak CPK". Zaproponowała, że CPK można wprowadzić na giełdę, lub wyemitować CPK-owskie obligacje, oraz zaznaczyła, że "rolą państwa nie jest finansowanie wyłącznie z budżetu wszystkich ważnych, rozwojowych inwestycji".

- Sięgnięcie po prywatnych inwestorów zwiększa pulę do wykorzystania [...] Finowie zobowiązali spółki Skarbu Państwa do współfinansowania elektrowni jądrowej w zamian za preferencyjne, darmowe, długookresowe dostawy energii w przyszłości. W efekcie wkład budżetu w tę inwestycję był minimalny, natomiast inwestycja powstała - stwierdziła minister w rozmowie z money.pl.

Jak podkreśliła, nie będzie to konkurencja dla obligacji Skarbu Państwa, a "wspólne zainwestowanie w coś, co następnie przyniesie rozproszonym inwestorom korzyści". Pełczyńska-Nałęcz dodała, że w tej sprawie pod koniec lipca ma być zwołany Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Pieniądze to nie wszystko Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.