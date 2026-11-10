GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2026 roku wyniosło 9317,01 zł brutto – poinformował w poniedziałek, 9 listopada, Główny Urząd Statystyczny. To o 545,31 zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy średnia pensja wynosiła 8771,70 zł.

W porównaniu z drugim kwartałem tego roku, kiedy przeciętne wynagrodzenie wynosiło 9233,13 zł, wzrost był znacznie mniejszy – wyniósł 83,88 zł, czyli 0,9 proc.

Choć wynagrodzenia nadal rosną szybciej niż ceny towarów i usług, tempo podwyżek wyraźnie osłabło w porównaniu z poprzednimi latami. Jak zauważa Bankier.pl, realny wzrost płac, czyli po uwzględnieniu inflacji, wyniósł około 2,6–3,2 proc.

Informatycy na czele. Górnicy depczą im po piętach

Analiza przedstawiona przez Bankier.pl pokazuje, że za ogólnokrajową średnią kryją się bardzo duże różnice między poszczególnymi branżami. Najwyższe zarobki nadal notowane są w sektorze informatycznym, szczególnie w firmach zajmujących się hostingiem i przetwarzaniem danych. W niektórych segmentach tej branży przeciętne miesięczne wynagrodzenie przekracza już 16 tys. zł brutto.

Do najlepiej opłacanych pracowników należą również zatrudnieni w górnictwie i energetyce. Według Bankier.pl, dzięki premiom i dodatkom branżowym zarobki w tych sektorach przekraczają poziom 14 tys. zł. Tym samym wynagrodzenia górników zbliżają się do stawek notowanych w branży nowych technologii.

Stosunkowo szybko rosną także pensje w przetwórstwie przemysłowym i produkcji. W zależności od segmentu wzrost wynagrodzeń wynosi tam od 5,4 do 6,8 proc. rocznie. Jak wskazuje portal, jedną z przyczyn jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Przedsiębiorstwa muszą oferować coraz wyższe stawki, aby zatrzymać lub pozyskać między innymi operatorów maszyn CNC i elektromechaników.

Na przeciwległym biegunie znajdują się pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych. W tych branżach przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi około 6 tys. zł brutto, a więc ponad 3 tys. zł mniej od średniej krajowej.

Pensje rosną, ale już nie tak szybko

Bankier.pl zwraca również uwagę na sezonowe wahania przeciętnych wynagrodzeń. W pierwszym kwartale 2026 roku średnia pensja wynosiła 9562,88 zł brutto, czyli była wyższa niż w kolejnych dwóch kwartałach.

Wynika to między innymi z wypłat dodatkowych świadczeń, takich jak trzynaste pensje w sektorze budżetowym oraz premie roczne w przedsiębiorstwach. Po ich wypłaceniu średnie wynagrodzenie zazwyczaj spada, a następnie ponownie zaczyna rosnąć.

Najnowsze dane GUS potwierdzają więc dalszy wzrost płac, choć znacznie spokojniejszy niż w okresie gwałtownych podwyżek z poprzednich lat. Jednocześnie średnia krajowa pozostaje jedynie wskaźnikiem statystycznym. Nie oznacza, że większość zatrudnionych otrzymuje co miesiąc ponad 9 tys. zł brutto. Na rzeczywiste zarobki duży wpływ mają branża, stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.