Polacy chcą, czy muszą wynajmować mieszkania? Zaskakujące wyniki badań

Akademiki za zł to niewypał

Własne mieszkanie, czy wynajem? Więcej badanych preferuje wynajem, ale powody wszystko wyjaśniają

Według danych Eurostatu, w ciągu dwóch ostatnich lat odsetek gospodarstw domowych, które mieszkają we własnym mieszkaniu, lub domu wzrósł z 86,8 proc., do 87,3 proc. Jak mówi Marek Wielgo ekspert portalu GetHome.pl dane Eurostatu mogą wskazywać, że wiele rodzin może sobie pozwolić na mieszkanie "na swoim". Zaznaczył jednak, że przybywa rodzin, dla których własna nieruchomość jest nieosiągalna.

Jak wynika z ankiety GetHome.pl, aż 46 proc. badanych preferuje wynajem, a 37 proc. uczestników ankiety wolało zakup mieszkania. Jednak w grupie preferującej najem, co druga osoba przyznała, że nie stać jej na własne mieszkanie. Z kolei co trzecia osoba wskazywała, że wybiera najem, ze względu na to, że umożliwia zamieszkanie w lokalizacji, w której zakup własnego mieszkania jest poza jego zasięgiem finansowym.

Wśród osób, które wybrały najem, 17 proc. wskazało, ze wynajem pozwala im na mobilność, a 8 proc. najem "poprawia płynność finansową".

Marek Wielgo stwierdził, że prawdopodobnie dzięki programom wsparcia wzrośnie jeszcze odsetek rodzin kupujących mieszkania na kredyt hipoteczny. Jednak w dłuższej perspektywie Polska ma upodabniać się do krajów Europy Zachodniej, w której jest wyższy odsetek najemców.

Powody, dla których Polacy chcą mieć własne mieszkanie?

Wśród osób, które preferowały zakup własnego mieszkania, aż 61 proc. wskazało, że nie chce płacić za coś co nie będzie ich, a 44 proc., że nie chce być zależnym od wynajmującego. 6 proc. wskazało, że wynajmując nie mają wpływu na wygląd mieszkania, a 3 proc., że czuje presję innych, żeby posiadać mieszkanie.

Badani zapytani o to co motywuje ich do zakupu mieszkania, w 65 proc. odpowiedzieli, że poczucie bezpieczeństwa i stabilności. 13 proc. stwierdziło, że traktuje nieruchomość jako wkład w budowanie swojego majątku, 9 proc. niezależność, 5 proc. jako inwestycję w celach zarobkowych, a 2 proc. jako sposób na podniesienie swojego statusu społecznego.

