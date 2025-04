135 tys. zł dofinansowania na budowę domu w 2025 roku! Na co możesz dostać dotację i jak ją uzyskać?

Polacy chcą ponownej walki o klienta Lidla i Biedronki

Aż 53,5 proc. ankietowanych w badaniu UCE Research i Shopfully oczekuje zaostrzonej walki cenowej między dyskontami, takimi jak Biedronka i Lidl, aby móc taniej zrobić świąteczne zakupy.

W zeszłorocznym badaniu takie oczekiwanie wyraziło 55,5 proc. konsumentów, co wskazuje na niewielki spadek rok do roku. Robert Biegaj z Shopfully zauważa: "Odsetek respondentów, którzy udzielili takiej odpowiedzi, w dalszym ciągu przekracza połowę. Jest to zrozumiałe, bo żywność w sklepach cały czas drożeje powyżej głównego wskaźnika inflacji."

Autorzy raportu podkreślają, że konsumenci podchodzą z dystansem do reklam porównawczych stosowanych przez konkurujące sieci, ale wciąż liczą na dobre oferty i ostrą rywalizację między sklepami.

- Przed świętami nabiera ona szczególnego rozpędu, bo sieci handlowe grają o wielomilionowe zyski w tym okresie, przyciągają więc klientów do sklepów niskimi marżami na niektóre produkty, sprzedając pozostałe towary z większymi zyskami - dodaje Biegaj.

Część konsumentów jest zmęczona reklamami i nie wierzy w niskie ceny w sklepach

21,2 proc. konsumentów nie spodziewa się ostrej walki między dyskontami przed świętami. Ekspert zauważa: "Dane pokazują, że są to głównie osoby z dochodami powyżej średniej krajowej. Poza tym są to w większości najmłodsi dorośli, którzy niekoniecznie robią też duże zakupy dla całej rodziny. Ich zainteresowanie aktywnością dyskontów jest więc znikome."

Biegaj uważa, że konsumenci sceptyczni wobec wojen cenowych nie wierzą w zapewnienia sieci o niższych cenach niż u konkurencji i są zmęczeni częstymi reklamami porównawczymi.

- Klient, który rzeczywiście chce kupować w poszczególnych sklepach tylko mocno przecenione produkty, może szybko zgubić się w szacunkach. W trakcie wojny cenowej promocje często się zmieniają – dodaje ekspert.

15,3 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie stwierdzić, czy spodziewa się walki cenowej dyskontów przed Wielkanocą. Z kolei 10 proc. ankietowanych wyraziło obojętność wobec tego tematu.

Badanie "Świąteczne wydatki Polaków. Wielkanoc 2025" przeprowadzono w dniach 2-3 kwietnia 2025 roku na próbie 1008 konsumentów w wieku od 18 do 80 lat.

